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Военные Буркина-Фасо заявили об успешном свержении президента

  • 24.01.2022, 23:34
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Военные Буркина-Фасо заявили об успешном свержении президента

Военные сообщили по телевидению, что переворот совершен «без насилия».

Армия объявила по телевидению о свержении президента Рока Марка Кристиана Кабаре, роспуске правительства и парламента и закрытии границ. Ранее главу государства задержали, сообщает Reuters.

Военные Буркина-Фасо распустили правительство и Национальную ассамблею — парламент, а также закрыли границы, сообщает Reuters со ссылкой на заявление армии.

В заявлении мятежного подполковника Поль-Анри Сандааго Дамибы, зачитанной военными, говорится, что переворот совершен «без насилия, задержанные находятся в безопасности». Заявление было сделано от имени организации «Патриотическое движение за оборону и восстановление» (Patriotic Movement for Safeguard and Restoration; MPSR), в которую входят все армейские подразделения.

Военные объявили, что президент не способен объединить нацию для противостояния стоящим перед ней вызовам. Рок Марк Кристиан Кабаре руководил этой западноафриканской страной с конца 2015 года.

Волнения в этой стране происходили на фоне регулярных неудач властей по борьбе с вооруженными джихадистами. В стране регулярно совершаются массовые убийства. За последние шесть лет в результате нападений исламистов погибли тысячи жителей страны, не менее миллиона пришлось покинуть свои дома. Правозащитные группы сообщают о массовом насилии и со стороны военных.

Буркина-Фасо — страна на западе Африки, бывшая французская колония под названием Верхняя Вольта. Известный снисходительное выражение «Верхняя Вольта с ракетами» — это от нее, ведь до 1984 года так называлось и независимое государство. А Буркина-Фасо — это комбинация слов сразу с двух местных языков, в переводе означает «родина честных людей».

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