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В Польше фура с белорусским дальнобойщиком соскользнула с моста в реку

  • 25.01.2022, 8:12
  • 1,748
В Польше фура с белорусским дальнобойщиком соскользнула с моста в реку
иллюстрационное фото

Водитель был трезв.

На прошлой неделе в Польше с моста в реку свалилась фура, которой управлял белорус. Предполагают, что дальнобойщик хотел объехать очередь из грузовиков, которая идет к пограничному переходу с Беларусью. О происшествии сообщил телеканал ТВН24.

Авария произошла вечером 21 января в деревне Новоселки (Люблинское воеводство). Грузовик поехал по узкому мосту и его повело вправо: сперва он повредил перила моста, а затем соскользнул в реку.

Согласно выводам полиции, водитель хотел объехать «колейку» из фур, стоящих к пункту пропуска на польско-белорусской границе, чтобы не стоять в ней. При этом водитель нарушил ПДД: в этом месте движение грузовиков запрещено — здесь небольшая дорога местного значения.

За рулем фуры был гражданин Беларуси, он был трезв. С ним все в порядке. Мужчину оштрафовали.

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