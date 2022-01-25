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Мнение: Лука воображает себя генералиссимусом, однако война «переварит» его режим в желудочном соку

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  • 25.01.2022, 8:40
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Мнение: Лука воображает себя генералиссимусом, однако война «переварит» его режим в желудочном соку
фото: anadolu agency

Доверить «спички» психопату - это роковой шаг.

В период постоянной эскалации курсы валют находятся в состоянии крайней нестабильности. И если США находятся в фактической безопасности по территориальному принципу - они не проигрывают ни при каких обстоятельствах, - то любая "милитаризация" внутри Европы ведет к оттоку капиталов, пишет телеграм-канал CYNIC.

Смотрим на российский рынок. Поскольку нет оттока милитаризма в риторике, акционеры вступают в эпоху неконтролируемого хаоса, иностранные инвесторы резко "пасуют", сбрасывая акции в утиль, из-за чего рубль стремится ко дну.

При этом ситуация для рубля уникальная. Растет цена на нефть. На улице холодная зима, запасы у "центрального европейского хаба" являются недостаточными, а цена на газ опять растет. Это не совсем "закупочная" контрактная цена, однако два энергетических столпа так и не могут реанимировать рубль.

Теперь элегантного выхода из ситуации фактически нет, и хоть война не является стратегически и тактически оправданными, спичка была передана Лукашенко.

Лукашенко вообще умеет создавать только провокации и инсинуации. Собственно поэтому при "большим стоянии" любой щелчок может спровоцировать горячую фазу. Причем ее никто может и не планирует, но худшее при "войне нервов" - это отдавать инициативу сумасшедшему деду, который мечтает спрятать свой трон за военными передрягами.

Я понимаю, что Лука обожает ходить в военной форме и чувствовать себя генералиссимусом, однако война "переварит" его режим в желудочном соку. Положительных исходов ни для Лукашенко, ни для Беларуси в рамках военной операции нет [Лука в любом случае превращается в царевну под лягушкой, а страна оказывается под полной доминацией войск].

Но эскалация нужна не для войны, а для диктовки правил в переговорах. И учения в Беларуси нужны для продолжения попытки игры на слабостях и страхах войны.

Проблема состоит в том, что посредником становится Лукашенко. А он может совершенно неоправданно посадить или взорвать самолет, подделать "депешу", продать ложный слух под видом информации, потому что именно в эскалации вплоть до боевых столкновений он видит не угрозу власти, а способ зафиксировать трон до конца срока.

Масштабной войны не видно на горизонте, хотя поводов для мелких провокаций становится все больше.

Доверить психологическую войну психопату - это роковой шаг...

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