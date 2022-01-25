закрыть
25 января 2022, вторник, 9:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США отказались идти на уступки России по «гарантиям безопасности»

1
  • 25.01.2022, 8:49
  • 3,814
США отказались идти на уступки России по «гарантиям безопасности»
Нед Прайс
фото: afp

Официальное заявление госдепартамента.

Администрация США не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности. Прогресс в данных переговорах должен идти лишь на основе взаимных шагов. Об этом заявил во время ежедневного пресс-брифинга официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

— Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности, — сказал он в ходе регулярного брифинга.

Прайс добавил, что перед тем, как пойти на подобные шаги, Вашингтон проведет тщательные консультации с партнерами, включая Украину.

— Мы полностью транспарентны с нашими украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия, — заявил представитель Госдепа.

17 декабря Россия выдвинула США и НАТО условия по гарантиям безопасности, одним из которых является невступление Украины в Альянс.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя требования, подчеркнул, что «любой диалог с Москвой должен учитывать обеспокоенность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах безопасности Европы и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина».

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сказала, что США не пойдут на компромисс и не будут вести переговоры без европейских союзников.

На фоне стягивания войск РФ к украинской границе российский президент Владимир Путин отказался давать гарантии ненападения на Украину и заявил, что действия Кремля будут зависеть от «гарантий безопасности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч