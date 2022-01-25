США отказались идти на уступки России по «гарантиям безопасности» 1 25.01.2022, 8:49

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Нед Прайс

фото: afp

Официальное заявление госдепартамента.

Администрация США не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности. Прогресс в данных переговорах должен идти лишь на основе взаимных шагов. Об этом заявил во время ежедневного пресс-брифинга официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

— Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности, — сказал он в ходе регулярного брифинга.

Прайс добавил, что перед тем, как пойти на подобные шаги, Вашингтон проведет тщательные консультации с партнерами, включая Украину.

— Мы полностью транспарентны с нашими украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия, — заявил представитель Госдепа.

17 декабря Россия выдвинула США и НАТО условия по гарантиям безопасности, одним из которых является невступление Украины в Альянс.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя требования, подчеркнул, что «любой диалог с Москвой должен учитывать обеспокоенность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах безопасности Европы и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина».

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сказала, что США не пойдут на компромисс и не будут вести переговоры без европейских союзников.

На фоне стягивания войск РФ к украинской границе российский президент Владимир Путин отказался давать гарантии ненападения на Украину и заявил, что действия Кремля будут зависеть от «гарантий безопасности».

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