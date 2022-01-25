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Потяжелевшие жировки, обновление базы «тунеядцев», сюрприз для ИП: что ждет белорусов в феврале

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  • 25.01.2022, 8:58
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Потяжелевшие жировки, обновление базы «тунеядцев», сюрприз для ИП: что ждет белорусов в феврале

Изменения, которые могут повлиять на толщину кошельков.

В следующем месяце белорусы получат потяжелевшие платежки за жилищно-коммунальные услуги. В феврале обновят тунеядскую базу, а для ИП закончится отсрочка по терминалам. Сайт zerkalo.io подготовил подборку февральских изменений, которые могут повлиять на толщину наших кошельков.

Получим потяжелевшие жировки

С 1 января в Беларуси подняли тарифы на многие жилищно-коммунальные услуги. Соответственно, в феврале белорусы получат потяжелевшие жировки за январь из-за роста тарифов, а также, скорее всего, из-за возросших расходов на отопление из-за морозов.

Заканчивается «отсрочка» для ИП по терминалам

1 февраля истекает «отсрочка» для индивидуальных предпринимателей по кассовым терминалам или платежным кассам. Напомним, к 10 октября прошлого года этим оборудованием на выбор нужно было обзавестись предпринимателям и компаниям, которые продают непродовольственные товары на ярмарках, на рынках (торгующих продуктами, в том числе сельхозпродукцией, это не коснется), а также продают фрукты и овощи в палатках, с лотков. Такое требование также ввели для тех, кто обучает несовершеннолетних (речь в том числе про репетиторов), а также сдает в аренду жилье, садовые домики, дачи (в том числе квартиры на сутки).

В октябре прошлого года в Министерстве по налогам и сборам заявили, что вводят «отсрочку» — до 1 февраля 2022 года. Но были нюансы: воспользоваться этой поблажкой могли только те, кто заключил договор на подключение и обслуживание такого оборудования. В ведомстве ссылались на неблагополучную эпидемиологическую ситуацию из-за коронавируса и на стремление не допустить напряженность в предпринимательской среде. Но сами ИП позже жаловались на нехватку такого оборудования.

Обновят «тунеядскую» базу

В феврале чиновники актуализируют базу не занятого в экономике населения. Тем, кто попадет в нее и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам газ, отопление и горячую воду.

Напомним, базу обновляют ежеквартально. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

Литва обещает перекрыть транзит белорусского калия

Литовская железная дорога с 1 февраля планирует прекратить транзит продукции «Беларуськалий». Компания приняла такое решение после того, как правительство Литвы признала договор с белорусским предприятием угрозой для национальной безопасности. При этом в ЛЖД уточняла, что отказ компании от работы с «Беларуськалием» не гарантирует, что транзит калия через Литву остановится, потому нашлись другие организации, которые хотят заниматься этими поставками.

Эти грозит финансовыми потерями «Беларуськалию» и недопоступлением налогов от его деятельности в госбюджет.

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