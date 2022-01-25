«Проблемы начались с трех часов ночи»: что известно о сбое в работе БЖД 25.01.2022, 9:13

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фото: nn.by

Минский узел управляется перешел на работу в ручном режиме.

Вчера на серверах Белорусской железной дороги произошел сбой. Так, например, невозможно приобрести билеты онлайн. Но проблема не только с бронированием в интернете.

В стачкоме железной дороги «Нашай Ніве» заявили, что проблемы начались с трех часов ночи.

Не работает не только онлайн-сервис покупки билетов, но и многие внутренние системы. По их информации, Минский узел управляется сейчас работает в ручном режиме.

Пассажиры сообщают также, что не могут уточнить расписание.

«Не работает мобильное приложение и табло на некоторых станциях», — заметил один из пассажиров.

Журналисты звонили в пресс-службу железной дороги, чтобы уточнить ситуацию и причины сбоя, но никто не снял трубку.

Ранее объединение хакеров взяло на себя ответственность за сбой в работе БЖД. Они утверждают, что зашифровали основную часть серверов, баз данных Белорусской железной дороги «с целью замедлить и нарушить работу дороги».

Они добавляют, что автоматика и системы безопасности не были затронуты, чтобы не создавать на железной дороге аварийных ситуаций. Чтобы вернуть работу в штатный режим, объединение выставило условия: освобождение 50 политзаключенных, которым нужна экстренная медпомощь, и прекращение продвижения российских военных по территории Беларуси.

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