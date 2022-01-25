Ученые нашли на Марсе следы необычного явления 1 25.01.2022, 9:20

4,650

Открытие совершили в NASA.

Ученые NASA выявили на Марсе признаки того, что там не так давно произошло сильное землетрясение. По словам экспертов, тектоническая активность на Красной планете на самом деле произошла всего несколько лет до этого, сообщает cursorinfo.co.il.

Эксперты увидели на Марсе недавно появившиеся валуны. Появление таких камней характерно для землетрясений. Следы активности тектонических плит на Красной планете со временем исчезают из-за ветра и пыли. Это происходит в течение нескольких лет.

На данный момент ученые пытаются определить, когда именно произошло это «марсотрясение».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».