Парламентарии США и Европы: К присутствию российских военных сил нужно относиться как к оккупации Беларуси 6 25.01.2022, 9:28

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Чужих солдат в страну пригласил нелегитимный режим Лукашенко.

Депутаты парламентов Европарламента, ряда европейских стран и США выступили с совместным заявлением по поводу присутствия российских войск в Беларуси, сообщает telegraf.by.

Согласно документу, это создает угрозу Украине, Польше и Литве и «может быть частью общего плана оккупировать Беларусь».

«К дальнейшему присутствию российских военных сил на запрос нелегитимного режима Лукашенко нужно относиться как к оккупации Беларуси. Это должно быть выражено абсолютно ясно в нынешнем диалоге США и ЕС с Россией. Любое дипломатическое решение по сдерживанию российской агрессии против Украины не должно приниматься за счет независимого и демократического будущего Беларуси», — говорится в заявлении.

Среди подписантов документа есть представители Конгресса США, парламентов Германии, Бельгии, Испании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Украины и Эстонии, а также Европарламента.

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