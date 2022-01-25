На турецкий Стамбул обрушились мощные снегопады 25.01.2022, 9:32

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Снег ожидается также в Анталье, Мармарисе и Бодруме.

На турецкий Стамбул обрушились мощные снегопады, в аэропорту оказались заблокированы тысячи пассажиров.

В городе метель, уже выпало 50 см снега. Синоптики говорят, что снегопад может продлиться ещё несколько дней. В настоящий момент все рейсы в Стамбуле отменены, закрыты ведущие в аэропорт дороги, сообщает Mynet.

Застрявших в самолётах на взлётно-посадочных полосах пассажиров эвакуировали и доставили в терминалы.

Жителям регионов рекомендуют по возможности оставаться дома и не выходить на улицы. На ряде трасс республиканского значения образовались серьёзные пробки.

По прогнозам синоптиков, снег ожидается также в Анталье, Мармарисе и Бодруме.

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