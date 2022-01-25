На турецкий Стамбул обрушились мощные снегопады
- 25.01.2022, 9:32
- 3,120
Снег ожидается также в Анталье, Мармарисе и Бодруме.
На турецкий Стамбул обрушились мощные снегопады, в аэропорту оказались заблокированы тысячи пассажиров.
В городе метель, уже выпало 50 см снега. Синоптики говорят, что снегопад может продлиться ещё несколько дней. В настоящий момент все рейсы в Стамбуле отменены, закрыты ведущие в аэропорт дороги, сообщает Mynet.
Застрявших в самолётах на взлётно-посадочных полосах пассажиров эвакуировали и доставили в терминалы.
Жителям регионов рекомендуют по возможности оставаться дома и не выходить на улицы. На ряде трасс республиканского значения образовались серьёзные пробки.
По прогнозам синоптиков, снег ожидается также в Анталье, Мармарисе и Бодруме.