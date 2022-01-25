Новый кодекс: будут ли белорусы платить налог с переводов на карточку? 1 25.01.2022, 9:39

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Изменения в налогах с января коснулись всех.

В этом году январь выдался очень активный, особенно с точки зрения налогов. То есть изменений. Вышли правки в Налоговый кодекс и по факту для многих предпринимателей закончилась упрощенка, налог вырос с 5% до 16%, пишет «Инфобанк».

Изменения коснулись всех, так как теперь будет платиться налог на недвижимость, в сфере агроэкотуризма так же подняли налог, теперь надо платить 31 рубль каждый месяц.

Ну а чиновник с высокой трибуны рассказывает про то что малый бизнес должен больше платить и больше участвовать в пополнении бюджета.

«Предстоит работа именно над этим в течение текущего года и следующего для того, чтобы с 2023 года предложить более четкие, ясные и понятные условия и в том числе увеличить вклад в государственную казну»

«Принять простое решение об увеличении налога и сделать не две базовые, а десять – очевидно, что для тех, кто находится в глубинке, кто осуществляет модернизацию своей агроусадьбы, это может быть большим бременем.

С другой стороны, для других это будет сумма, которая всего лишь чуть-чуть выше, чем была. В данном случае логичнее брать налог из выручки» - заявил Юрий Селиверстов.

Если вам плохо спится, то можете прочитать налоговый кодекс общую часть и особенную часть. Они настолько большие и написаны так просто и понятно, что вы точно заснете, но не обещаем, что вам приснится хороший сон.

Что ж поделать, кто пишет законы, тот и устанавливает правила игры, а белорусам надо просто понимать сколько и когда надо заплатить налогов, чтобы не попасть на штрафы.

Сегодня ответим на самый частый вопрос - Надо ли платить налог с переводов на карточку? И если надо, то сколько?

Итак, если вы получали переводы на свою карточку от близких родственников, то налог платить - НЕ надо.

Вот список близких родственников:

родители (в том числе усыновители, удочерители)

дети (в том числе усыновленные, удочеренные)

родные братья и сестры

дедушки и бабушки

прадедушки и прабабушки

внуки, правнуки

супруги

Статья 196. Объект налогообложения подоходным налогом с физических лиц

2. Объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц не признаются доходы, полученные плательщиками:

2.1. от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, состоящих в соответствии с законодательством между собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, за исключением доходов, полученных указанными физическими лицами по заключенным между ними трудовым договорам, договорам купли-продажи и (или) иным гражданско-правовым договорам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности;

То есть если вам близкий родственник перевел деньги просто так и не по какому-то договору, то налог платить с этого не надо.

А вот если близкий родственник у вас купил что-то и на основании этого договора отправил деньги, тут налог платить НАДО.

Теперь про остальные случаи. То есть когда вам пересылают деньги на карту друг, знакомый, любовница или ваш тайный поклонник:

Если за весь 2021 год у вас пришло таких переводов не больше чем 7 521 белорусский рубль, то налог платить тоже НЕ надо.

А вот если эта сумма превышена, то уже с превышения необходимо заплатить подоходный налог в размере 13%. И конечно же надо подать декларации.

Кстати обратите внимание, если вы нарушите сроки подачи декларации, то вам в дополнение к налогу выпишут штраф и зачастую он больше чем сумма налога.

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