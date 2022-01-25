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Запад пообещал беспрецедентный пакет санкций против РФ

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  • 25.01.2022, 9:46
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Запад пообещал беспрецедентный пакет санкций против РФ

Состоялись переговоры лидеров стран НАТО и руководства ЕС.

Международное сообщество не должно терпеть никакие действия Москвы, которые подрывали бы суверенитет Украины, отметили лидеры стран НАТО.

В случае вторжения России в Украину государства-члены НАТО введут против Москвы "беспрецедентный" пакет санкций. Об этом говорится в заявлении пресс-службы британского премьера Бориса Джонсона, обнародованном в ночь на вторник, 25 января, передает korrespondent.net.

Как указано, такое решение лидеры Британии, США, Италии, Польши, Франции, Германии, а также руководство Евросоюза и НАТО приняли по итогам онлайн-встречи.

"Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее российское вторжение в Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий", - говорится в сообщении.

При этом участники переговоров отметили вероятные гуманитарные последствия любой российской агрессии и сошлись во мнении, что необходимо избежать такого сценария.

"Лидеры подчеркнули, что дипломатические переговоры с Россией остаются основным приоритетом, и приветствовали переговоры, которые уже произошли между Россией и странами НАТО", - указано в коммюнике.

Наконец, стороны условились, что международное сообщество не должно терпеть никакие действия со стороны Кремля, которые подрывали бы суверенитет и территориальную целостность Украины.

Отметим, в переговорах приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и американский лидер Джо Байден.

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