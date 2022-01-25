Управделами Лукашенко начало грабить церкви 5 25.01.2022, 9:49

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Прихожан оставили без инвалидных колясок, одежды, обуви, мебели и посуды.

Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Лукашенко 21 января в очередной раз отказал Евангельской церкви Новолукомля в получении гуманитарной помощи, сообщает euroradio.fm со ссылкой на правозащитников.

Помощь на сумму 25 625 шведских крон (2800 долларов) пришла от благотворительной организации "Ос-Хельпен". Это инвалидные коляски, одежда, обувь, мебель, посуда, которые должны были быть распределены между нуждающимися.

Сообщение о прибытии "гуманитарки" церковь получила еще 20 сентября. После этого верующие трижды подавали заявления на регистрацию груза, но каждый раз им отказывали. Отказ на третье заявление пришел в последний день четырехмесячного срока действия разрешения на хранение груза.

Власти приказали вернуть весь груз отправителю за счет церкви.

Причина такого решения не сообщалось.

Не исключено, что на это повлияла личность пастора религиозной общины Александра Зарецкого. В начале 2021 года он подписал "Открытое письмо христиан Беларуси" против насилия над участниками протестов. После этого пастора вызвали на допрос в милицию и на беседу к идеологу района. А 8 июля 2021 года в его доме прошел обыск.

Сейчас Зарецкий находится в статусе свидетеля по уголовному делу.

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