В Беларуси запретили два популярных стиральных порошка 4 25.01.2022, 10:10

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иллюстрационное фото

У властей возникли сомнения насчет их моющей способности.

Два стиральных порошка признали в Беларуси опасными, сообщает Об телеграм-канал Госстандарта.

На этот раз в "черном списке" Госстандарта оказались порошки торговой марки "Лотос".

Реестр опасной продукции пополнился синтетическими моющими средствами "Лотос-М Универсал" и "Лотос-М Color автомат" от российского производителя ООО "ПБХ". Их моющая способность оказалась в два раза ниже стандартов таможенного союза.

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