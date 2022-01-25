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В Беларуси запретили два популярных стиральных порошка

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  • 25.01.2022, 10:10
  • 11,784
В Беларуси запретили два популярных стиральных порошка
иллюстрационное фото

У властей возникли сомнения насчет их моющей способности.

Два стиральных порошка признали в Беларуси опасными, сообщает Об телеграм-канал Госстандарта. 

На этот раз в "черном списке" Госстандарта оказались порошки торговой марки "Лотос".

Реестр опасной продукции пополнился синтетическими моющими средствами "Лотос-М Универсал" и "Лотос-М Color автомат" от российского производителя ООО "ПБХ". Их моющая способность оказалась в два раза ниже стандартов таможенного союза.

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