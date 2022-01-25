В Беларуси запретили два популярных стиральных порошка

В Беларуси запретили два популярных стиральных порошка4
- 25.01.2022, 10:10
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У властей возникли сомнения насчет их моющей способности.
Два стиральных порошка признали в Беларуси опасными, сообщает Об телеграм-канал Госстандарта.
На этот раз в "черном списке" Госстандарта оказались порошки торговой марки "Лотос".
Реестр опасной продукции пополнился синтетическими моющими средствами "Лотос-М Универсал" и "Лотос-М Color автомат" от российского производителя ООО "ПБХ". Их моющая способность оказалась в два раза ниже стандартов таможенного союза.