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Алексей Протас: С каждым матчем я чувствую себя увереннее

  • 25.01.2022, 10:17
Алексей Протас: С каждым матчем я чувствую себя увереннее

Как белорус делает карьеру в НХЛ.

21-летний белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас рассказал, как он чувствует себя в НХЛ, и в чем ему нужно прогрессировать.

«С каждым матчем я чувствую себя увереннее. Узнаю лучше одноклубников, и больше понимаю игру в НХЛ. В общем, стараюсь прогрессировать, чтобы стать сильнее. Все идет через работу.

Знаете, сейчас речь идет о поиске общего языка с партнерами. Главное, это играть по системе «Вашингтона». Иногда даже не важно, с кем я выхожу. Главное, знать структуру игры «Кэпиталз», что именно делать на каждой позиции, как правильно взаимодействовать с партнерами.

В чем я должен прибавить? Конечно, мне нужно учиться всему. Я еще молодой игрок, но в первую очередь, надо подтянуть катание. Прогрессировать в единоборствах, прибавить в силе. Думаю, для меня сейчас это самое главное», – сказал Протас.

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