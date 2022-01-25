В Беларуси добытчики сырья сократили штаты и обновили рекорд по долгам 25.01.2022, 10:43

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Задолженность достигла максимума за всю историю наблюдений.

Крупные и средние предприятия горнодобывающей отрасли отчитались за 2021 год. Прошедший год вряд ли можно назвать простым для сырьевых флагманов, пишет banki24.by.

По оценке Белстата, валовая добавленная стоимость горнодобывающих предприятий за 2021 год составила 0,7% в масштабах всей экономики. За этот период добавленная стоимость флагманов отрасли выросла к 2020 году на 2,8%. За 2021 год выпуск продукции у добытчиков сырья поднялся на 2,8% по сравнению с 2020-м.

При этом в 2020-м производство к 2019 году сократилось на 2,2%. Таким образом, по выпуску добывающие флагманы лишь слегка превысили уровень 2019 года.

По итогам 11 месяцев 2021-го реальная зарплата в отрасли выросла на 10,2% к 2020 году – до 2456 BYN. Сравните: согласно Белстату в среднем по экономике зарплатные показатели составили +4,6% и 1413 BYN соответственно.

Медианная зарплата у флагманов отрасли в ноябре 2021-го составила 2500 BYN. Отдельно по добыче нефти и газа медиана достигла 3085 BYN, тогда как по добыче иных полезных ископаемых – всего 1389 BYN.

В 2021 году флагманы отрасли фиксировали нетто-отток кадров. За 11 месяцев было уволено около 2,2 тыс. человек, а принято на работу 2 тыс. Коэффициент замещения уволенных работников принятыми составил 92,8%.

В целом по экономике страны коэффициент замещения упал до 90,6%. Списочная численность персонала у флагманов сократилась за 11 месяцев на 1,3% к 2020 году. В среднем по экономике уменьшение численности к предыдущему году составило 1,8%.

В 2021-м по отрасли наблюдалась положительная динамика выручки и прибыли с продаж. Выручка за 11 месяцев выросла к 2020 году на 45,6% (до 7,7 млрд BYN), а прибыль с продаж – в 2,7 раза (до 1,053 млрд BYN). Средняя рентабельность продаж отрасли достигла 13,6% в 2021-м.

Однако по итогам 11 месяцев около 9,1% флагманов горнодобывающей промышленности были нерентабельны (понесли убытки с продаж), а еще 27,3% показали рентабельность в пределах 0-5%. Доля флагманов с рентабельностью продаж 20+% составила 9,1%, а флагманов с рентабельностью 30+% не нашлось вовсе. Медианная рентабельность в отрасли оказалась немного выше 10%, так как 54,5% флагманов показали рентабельность 10+%.

Суммарные долги в отрасли на 1 декабря 2021-го достигли 3,731 млрд BYN и это новый рекорд по размеру долга за историю наблюдений. С начала 2021 года задолженность флагманов увеличилась на 15,5%.

За 11 месяцев крупные и средние предприятия горнодобывающей промышленности выплатили кредиторам 1,791 млрд BYN. Этот объем платежей был эквивалентен 23,2% выручки (в среднем по экономике – 27%).

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