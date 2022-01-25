Американский инженер предложил Украине нестандартный ход на случай войны с Россией 12 25.01.2022, 10:48

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Необходим мощный сдерживающий шаг.

Американский аэрокосмический инженер, автор книги The Case for Space Роберт Зубрин предложил Украине нестандартный ход на случай войны с Россией. Об этом он пишет в статье для сайта "Гордон":

– Очевидно, что если не предпринять мер, то Владимир Путин реализует свой план по широкомасштабному вторжению в Украину.

Необходим мощный сдерживающий шаг. И вот что я рекомендую.

Украина должна заявить о своем намерении разрушить оба газопровода имени Молотова-Риббентропа ("Северный поток" и "Северный поток – 2". – прим.) и выполнить свое обещание, как только Путин начнет свой блицкриг.

Многие поставят такое предложение под сомнение. Поэтому давайте рассмотрим его с разных сторон, включая техническую возможность, моральные и юридические аспекты, практические последствия.

Данное предложение абсолютно точно можно реализовать технически. Трубопроводы, по большей части, находятся на небольшой глубине под водой. Тренированные водолазы легко до них доберутся. Если Украина захочет уничтожить трубопроводы, нужно всего лишь послать через территорию Польши группу водолазов со взрывчаткой, взять на день лодку и установить детонаторы.

Предложение с очевидностью оправдано с юридической и моральной точек зрения. Россия уже вторглась в Украину, захватила часть украинской территории, убила 14 тыс. граждан. Это акты войны куда более страшные, чем подрыв нескольких газопроводов, не говоря уже просто об угрозе так поступить. Украина будет полностью права, если подорвет эти трубопроводы прямо сейчас, не дожидаясь широкомасштабного вторжения.

Впрочем, в данном случае угроза будет даже более страшной, чем факт ее исполнения. Чем уничтожить газопроводы немедленно, более разумным будет взять их "в заложники". Здесь мы приходим к вопросу практических последствий.

С практической точки зрения, предлагаемое действие необходимо, если мы хотим избежать полномасштабной войны. Конечно, Украина должна всячески готовиться в военном ключе, но одной лишь военной подготовки будет недостаточно для предотвращения вторжения. Путина не беспокоят жизни обычных российских солдат. По факту, его не беспокоят даже жизни обычных российских граждан. В 1992 году ему доверили деньги, чтобы купить в Германии еду для жителей Ленинграда, переживающих трудные времена. Он украл эти деньги. В 1999 году он подорвал бомбы в жилых домах москвичей и убил 300 русских, чтобы запугать население, заставить людей принять войну в Чечне и расширить полномочия правительства. Его абсолютно не беспокоят жизни сотен тысяч российских солдат (а тем более украинских), которые погибнут в широкомасштабной войне. А вот чья судьба его беспокоит – так это банды клептократов и олигархов, которые поддерживают его власть и заботятся о своих инвестициях. Поэтому вам необходимо поднять цену вторжения для этих людей.

Подобная угроза также будет раздражать Германию. И это хорошо. США защищали Германию 40 лет от вторжения со стороны СССР, угрожая ядерной войной на случай, если Красная армия решит наступать. США ставили жизни на кон ради защиты Германии. А теперь Германия не хочет поставить на кон свои газопроводы ради спасения Украины.

Германия зашла так далеко, что даже попыталась заблокировать попытки других стран НАТО вводить санкции или отправлять Украине оружие, необходимое для защиты.

Германия дала четко понять, что ей абсолютно комфортно, если Россия завоюет Украину, пока это не будет причинять неудобств самой Германии. Поэтому Украина должна такие неудобства создать. Вторжения должны иметь последствия.

Немцев нужно заставить понять, что последствия будут не только для Украины, но и для самой Германии, если она не будет действовать совместно с другими членами Северозападного альянса, отправлять оружие и вводить санкции для сдерживания нападения.

Если Украина просто станет угрожать уничтожить трубопроводы, стоимость акций "Северного потока" покатится вниз. Это будет эффективный точечный удар по сторонникам "Северного потока" как в Германии, так и в России.

Что касается США, то сотрудники администрации Байдена, возможно, и будут обязаны выступить против подобного действия официально, но в душе многие из них (и абсолютно точно 100% жителей США) будут согласны с Украиной. Украина таким образом усилит позицию США и Великобритании в переговорах с Германией.

Станет очевидным, если немцы хотят избежать ущерба экономике, лучшее, что они могут сделать, – не блокировать поставки оружия Украине, а радикально расширить объемы таких поставок, чтобы усилить военную готовность Украины к сопротивлению.

Цель угроз уничтожить трубопроводы – сдерживание. Не разрушение как таковое, а сдерживающий фактор. Это та же стратегия, которая поддерживала мир в Европе последние 77 лет.

Но что если стратегия сдерживания провалится? Что если Россия все равно вторгнется? Тогда абсолютно точно угрозу уничтожить оба трубопровода нужно выполнить. Это поможет.

Во-первых, будет нанесен сокрушительный удар по интересам тех немцев, которые тесно связаны с Путиным и действуют как пятая колонна, парализующая поддержку Запада. Не волнуйтесь за неудобства для Германии. Германия получает большинство свой электроэнергии из угля, они даже добровольно сократили на 20 ГВт объемы электричества, которые получали от АЭС. Это почти в два раза больше 11 ГВт, которые немцы получают из газа, и не только российского. Переживут. В случае вторжения Украине нужно сделать все необходимое для своей защиты, включая перекрытие поставок газа, который является главным источником финансирования военных действий России.

Более того, уничтожение трубопроводов покажет решительность и боевой дух всем, кто сейчас спешит поставить на Украине крест.

В июне 1940 года перед угрозой нападения со стороны нацистской Германии оказалась Великобритания. Франция пала, но ее мощный флот остался нетронутым в портах. Нацисты могли легко захватить эти корабли и использовать их для дальнейшего вторжения. Этого нельзя было допустить.

Тогда Британия проинформировала французских адмиралов, что им необходимо перевести корабли в порты вне зоны досягаемости нацистов. Когда Франция отказалась, Уинстон Черчилль поступил решительно. Он приказал британскому флоту потопить французские корабли.

Это была та решительность, которая спасла Великобританию. И дело не только в том, что нацисты не смогли воспользоваться французскими кораблями. Этот шаг показал Америке, что Великобритания не собирается сдаваться. Вопреки позиции многих советников списать Британию в утиль истории, президент Рузвельт отправил на помощь Британии 50 эсминцев и множество другого оружия. Британия была спасена.

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