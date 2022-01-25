«Яркая вспышка до неба»: в центре Минска произошел загадочный пожар

«Яркая вспышка до неба»: в центре Минска произошел загадочный пожар3
- 25.01.2022, 10:55
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Что горело на улице Краснозвездной?
В чат-бот Onlíner прислали видео, записанное на улице Краснозвездной в Минске. Очевидец рассказал, что все произошло около половины восьмого вечера: он заметил яркую вспышку, затем повалил белый дым. На месте инцидента, по его словам, находилось четыре автомобиля МЧС, также прибыли скорая и милиция.
Подробности инцидента пока не удалось выяснить. Судя по всему, во дворе могут проводиться какие-то ремонтные работы.
Нам прислали видео, на котором, вероятно, запечатлен момент до приезда пожарных. По словам автора видео, огонь мог распространиться в районе недавно проложенного газопровода.
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С редакцией Onlíner связалась еще одна очевидица произошедшего: «Видела: взорвалась бытовка. Сначала около 5 минут был звук, похожий на работу генератора. Потом взрыв и пожар. Бытовка стоит во дворе, так как выполняются работы по замене теплосетей».
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В МЧС нам подтвердили, что возгорание произошло в бытовке рядом с домом по улице Краснозвездной, 1. Газовые магистрали затронуты не были. Пострадавших нет, причины инцидента выясняются.
#минск @112MINSK @112by ликвидировали загорание в строительной бытовке по ул. Краснозвездная,1(напротив). Пострадавших нет. Причина устанавливается. pic.twitter.com/HKOGaYsgt1— МЧС Минска (@112MINSK) January 24, 2022