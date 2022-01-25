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Прощай, рубль: крупнейший банк США полностью вышел из российской валюты

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  • 25.01.2022, 11:00
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Прощай, рубль: крупнейший банк США полностью вышел из российской валюты

Под его управлением которого находятся $2,6 триллиона клиентских денег.

Крупнейший в США банк по размеру активов JPMorgan полностью вышел из российского рубля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление банка (перевод — finanz.ru).

JPM, под управлением которого находятся 2,6 триллиона долларов клиентских денег, в понедельник, 24 января, закрыл все оставшиеся позиции в российской валюте, сославшись на непрогнозируемые риски в связи с наращиванием российских сил на границе с Украиной.

До апреля прошлого года банк занимал позицию «выше рынка» по рублю, но начал сокращать вложения в российскую валюту и госдолг во время весеннего обострения геополитики.

Тогда банк прогнозировал, что риски, связанные с рублем, пойдут на спад в течение года, а администрация Джо Байдена не решится на экономические меры против Москвы.

Летом 2021 года JPM ждал укрепления рубля до отметки 71 к июню-2022 года, ссылаясь на повышение ключевой ставки ЦБ РФ и высокую доходность российской валюты, позволяющую зарабатывать на операциях carry-trade.

Рубль недооценен на 6,4%, писали аналитики банка, когда курс доллара колебался около 72-72 рублей. Они также отмечали выгоды, которые получает российская экономика от взлетевших цен на сырье.

Спустя полгода, когда курс доллара подскочил выше 79 рублей, а евро едва не пробил отметку 90, JP Morgan признал, что избавляется от вложений в рубли с убытком.

«Мы закрываем все наши оставшиеся длинные рублевые позиции с убытком. Мы не можем с высокой степенью уверенности отмести негативные сценарии. Следовательно, наши существующие рекомендации относительно длинных позиций потеряли силу», - цитирует Reuters заявление банка.

По данным ЦБ РФ, иностранные инвесторы начали сворачивать длинные позиции по рублю еще в середине октября, когда курс доллара на короткое время падал ниже 70 рублей. За ноябрь-декабрь нерезиденты срезали ставки на рубль через рынок свопов на 13 млрд долларов, до 17 млрд.

С рынка российского госдолга иностранцы вывели 3,4 млрд долларов в прошлом году, а еще на 13 млрд долларов сократили вложения в акции.

В январе, на фоне резкого обострения отношений с Западом и заявлений об угрозе начала войны с Украиной, спекулятивный отток капитала из российских активов мог составить еще 6-7 млрд долларов, оценивает Райффайзенбанк.

С начала 2022 года рубль потерял 5,4% к доллару и возглавил «хит-парад» худших валют развивюащихся стран, несмотря на рекордные за 7 лет цены на нефть, двукратный рост доходов от экспорта газа и беспрецедентный в истории приток валюты в экономику по текущему счету платежного баланса (120 млрд долларов за 2021 год).

Рынок акций тем временем потерял 50 млрд долларов в пересчете на капитализацию индекса РТС, цены долговых бумаг правительства РФ рухнули до минимума с 2016 года, а стоимость страховки от суверенного дефолта России превысила пики марта-2020 (255 базисных пунктов). Иными словами, инвесторы оценивают риски вложений в активы РФ выше, чем с нефтью по 10 долларов за баррель.

В то время как США грозят санкциями - от запрета на операции с госдолгом до отключения SWIFT, - рынок «закладываться на негативные внешнеполитические сценарии», отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Рубль мог бы укрепиться до отметки 70 за доллар, считает он, но для этого нужна разрядка напряженности. А ее пока не просматривается.

Инвесторы хотя увидеть конкретные «шаги по деэскалации со стороны России в виде, например, хотя бы частичного отвода войск от границы с Украиной», согласен Петр Матыс, стратег InTouch Capital Markets.

В противном случае дальнейшее падение будет «путем наименьшего сопротивления для рубля», предупреждает он.

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