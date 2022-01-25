В ЖКХ рассказали, почему белорусам могут внезапно отключить воду и отопление

В ЖКХ рассказали, почему белорусам могут внезапно отключить воду и отопление3
- 25.01.2022, 11:24
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С 1 января в стране выросли тарифы на газ и электричество.
В ГО "Минское городское жилищное хозяйство" рассказали, что предприятие водопроводно-канализационного хозяйства имеет право прекратить полностью или частично подачу воды без предварительного уведомления абонента, сообщает telegraf.by.
Сделать это можно в случаях:
недопуска абонентом представителя организации ВКХ к контрольным колодцам для отбора проб сточных вод;
прекращения энергоснабжения водохозяйственных сооружений и устройств организации ВКХ;
принятия неотложных мер по предотвращению возникновения или ликвидации аварии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на водохозяйственных сооружениях и устройствах;
при необходимости увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожара для его ликвидации.
Также теперь на сайте «Минскводоканала» можно ознакомиться с расчетным временем ликвидации аварий и плановыми работами.
С 1 января в Беларуси выросли тарифы на газ и электричество, услуги связи и интернета всеми операторами.
Кроме того, будут введены налог на квартиру в собственности (даже единственную).