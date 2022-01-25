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В ЖКХ рассказали, почему белорусам могут внезапно отключить воду и отопление

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  • 25.01.2022, 11:24
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В ЖКХ рассказали, почему белорусам могут внезапно отключить воду и отопление

С 1 января в стране выросли тарифы на газ и электричество.

В ГО "Минское городское жилищное хозяйство" рассказали, что предприятие водопроводно-канализационного хозяйства имеет право прекратить полностью или частично подачу воды без предварительного уведомления абонента, сообщает telegraf.by.

Сделать это можно в случаях:

недопуска абонентом представителя организации ВКХ к контрольным колодцам для отбора проб сточных вод;

прекращения энергоснабжения водохозяйственных сооружений и устройств организации ВКХ;

принятия неотложных мер по предотвращению возникновения или ликвидации аварии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на водохозяйственных сооружениях и устройствах;

при необходимости увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожара для его ликвидации.

Также теперь на сайте «Минскводоканала» можно ознакомиться с расчетным временем ликвидации аварий и плановыми работами.

С 1 января в Беларуси выросли тарифы на газ и электричество, услуги связи и интернета всеми операторами.

Кроме того, будут введены налог на квартиру в собственности (даже единственную).

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