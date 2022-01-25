Багдадский пакт для Восточной Европы 1 Владислав Гирман, «Деловая столица»

25.01.2022, 11:31

2,138

Как Британия создает альянс с Украиной и Польшей.

"Украина – гордая страна с многовековой историей", — этими словами, прозвучавшими во время выступления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в сиднейском Институте Лоуи, Лондон парировал путинские исторические инсинуации в адрес Украины.

Однако британцы, как известно, встали на защиту украинцев не только риторически.

Развивая стратегическое партнерство с Киевом, заключенное осенью 2020 года, Соединенное Королевство предоставило Украину не прошлой неделе масштабную военную помощь. Военные транспортники С17 несколько дней курсировали из Британии в Украину, выгружая в "Борисполе" поддоны с ПТРК следующего поколения – NLAW.

По данным британской прессы, в общей сложности Лондон доставил ВСУ около 2 тыс. единиц этого оружия. Что, безусловно, является также мощным элементом политической поддержки Киева.

Вместе с тем, Лондон, который по-прежнему привлекает российских толстосумов своей недвижимостью, и чему британские власти все активнее сопротивляются, нанес также удар по кремлевским прожектам в Украине.

Все та же Лиз Трасс 22 января со ссылкой на, очевидно, данные МI6 сообщила о планах Москвы установить в Киеве пророссийскую власть, для чего режим Путина тесно контактирует с местными пророссийскими политиками старой и новой гвардии.

Причем, главным кандидатом, по словам Трасс, рассматривается экс-нардеп Евгений Мураев, который от обвинений Лондона пытается прикрыться санкциями России в отношении его персоны. Среди тех, с кем работают сейчас спецслужбы РФ, также отмечает глава британской дипломатии, есть уже нафталиновые Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович и Николай Азаров – все те, кто сбежал из Киева, когда рухнул режим Януковича.

К слову, Сивкович, бывший замглавы СНБО, попал в прицел и Вашингтона, который опять-таки на прошлой неделе ввел санкции в отношении него, а также против Тараса Казака, Олега Волошина и Владимир Олейника за сотрудничество с ФСБ (причем в последние пару лет) против интересов и национальной безопасности США.

Синхронность в действиях и заявлениях Британии и Соединенных Штатов наталкивает на вывод, что действовали союзники в тесной координации и с целью сорвать гибридные планы Кремля, дополняющие потенциальную военную интервенцию в Украину.

Близкие партнеры Киева определенно адаптировались к методам ведения Россией войны. Не зря госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал на прошлой неделе, что агрессией в отношении Украины со стороны России будет считаться не только открытое военное вторжение, но кибератаки и прочие операции влияния.

В кабмине Бориса Джонсона придерживаются той же позиции. Министр юстиции Соединенного Королевства Доминик Рааб в интервью Sky News прямо заявил, что Лондон введет новые антироссийские санкции как в случае вторжения, так и в случае попыток установить в Киеве марионеточную власть.

Новый CENTO

В ходе визита в сиднейский аналитический центр Лиз Трасс сказала еще одну (как минимум) важную вещь, рассуждая о намерениях Кремля воссоздать СССР или "Великую Россию".

По словам британского министра, имперские амбиции и планы Владимира Путина сами по себе представляют угрозу всему демократическому миру, тем более, что Россия наращивает сотрудничество с Китаем.

Трасс приводит это в качестве аргумента в пользу необходимости всему Западу бороться с автократами – Путиным и Си, тем самым продвигая байденовскую концепцию "демократии против автократий".

Украина на сегодняшний день занимает далеко не последнее место в этой парадигме, прежде всего как компонент сдерживания дальнейшего распространения на Запад путинского авторитаризма.

И Лондон, как и Вашингтон, сейчас занят тем, чтобы у Путина на самом деле не получилось легкой прогулки в Украине. Трасс пугает Кремль повторением истории в Афганистане и Чечне – аналогично из-за активного сопротивления украинцев.

Поэтому Британия шлет ПТРК. Поэтому же Лиз Трасс де-факто объявила о создании союза Великобритании, Польши и Украины, назвав это "развитием новых трехсторонних связей с Польшей и Украиной".

Ввиду того, что интеграция Украины в НАТО случится не скоро, в том числе благодаря неприятию этой идеи рядом стран-членов, в первую очередь Германии; да и в целом по причине порой неповоротливости многонациональных структур, вполне логично – идти вперед к созданию региональных союзов.

Лондон в этом плане не изобретает велосипед. Ведь по сути анонсом создания трехстороннего союза в Соединенном Королевстве напомнили о крайне эффективной модели блокового сдерживания продвижения Москвы на Ближний Восток, существовавшей с 1955 по 1979 г. Речь о CENTO ("Багдадский пакт", Организация центрального договора).

Она была создана по инициативе США и Британии в 50-х и в нее вошли помимо британцев также Ирак, Иран, Турция и Пакистан.

CENTO способствовало значительному укреплению межправительственного сотрудничества, в том числе военного, и обороноспособности этих стран и развитию их ВПК. Организация прекратила существование спустя 20 лет, поскольку Турция стала членом НАТО, а Иран "споткнулся" об Исламскую революцию.

Но организация показала свою работоспособность и эффективность. Поэтому в ситуациях, когда ООН или, скажем, НАТО не могут обеспечить нужную оперативность и масштабы действий, союзники часто обращаются к такому формату "мини-НАТО", если так можно выразиться. В особенности, если они ставят перед собой целью защитить партнеров, не являющихся членами Альянса. Как в случае с NORDEFCO (три члена НАТО: Дания, Исландия, Норвегия плюс Швеция и Финляндия, пока не состоящие в Альянсе).

Судя по всему, Вашингтон и Лондон, чье союзничество усилено подписанной летом Новой Атлантической хартией, решили "привязать" Украину к НАТО посредством аналога NORDEFCO или CENTO, что позволит Киеву как серьезно модернизировать ВПК и армию, так и сдерживать агрессию Кремля.

"НАТО+", если позволите, куда не так давно республиканцы в Конгрессе предложили включить и Украину наряду с Австралией, Израилем или Японией. Пока НАТО буксует по вине Берлина, имеющего гешефты с Москвой, США, Британия и Польша идут этим путем – путем создания союзов из стран-членов НАТО и Украины. Возможно, также Грузии и Молдовы, стремящихся к евроатлантической интеграции.

Да и до Латвии, Литвы и Эстонии "рукой подать". Как страны, находящиеся в опасной близости к России (а после капитуляции Лукашенко они стали еще ближе), они определенно будут заинтересованы в участии в таком союзе.

К тому же, все три Балтийских государства де-факто уже вошли в его состав, когда решили передать оружие Украине ("джавелины", "стингеры", гранатометы BDM/SMAW-2). Правда, Берлин и здесь отличился, поскольку отказывает давать Эстонии добро на передачу ВСУ гаубиц Д-30, которыми некогда владел.

Однако своими действиями Германия лишь подрывает собственное влияние внутри ЕС и НАТО, заставляя союзников задаться вопросом: а не воссоздали ли в свою очередь Берлин и Москва свой исторический союз? Не пора ли еще больше усилий направить на формирование многосторонних организаций без участия в них Германии, но с, к примеру, Британией, Польшей Украиной, а также Латвией, Литвой, Эстонией, возможно, еще Турцией, Болгарией, Румынией, Молдовой, Грузией. То есть, своего рода расширенное "Междуморье".

Владислав Гирман, «Деловая столица»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».