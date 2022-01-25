В Беларуси разрешили гнать самогон: но есть нюанс 3 25.01.2022, 11:47

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О чем говорится в постановлении Совмина?

В Беларуси разрешили гнать самогон. Конечно, не всем подряд, но все равно список тех, кому это позволено, вырос многократно. Теперь самогон разрешается гнать в агроусадьбах.

Совмин принял постановление о реализации закона от 15 июля 2021 года «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».

В этом документе Совмин постановляет:

Утвердить Положение об условиях и порядке включения в перечень юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций.

Право на включение в перечень имеет юридическое лицо Республики Беларусь при условии осуществления им в течение не менее одного года деятельности, направленной на воссоздание полноты белорусских национальных традиций, в культурно-этнографическом центре, национальном парке или заповеднике, ином объекте Республики Беларусь.

Раньше самогон могли производить только 14 производителей из числа этнографических комплексов: Строчицы, Дудутки, Сула и т.п.

Положение вступает в силу после его опубликования, а некоторые другие его пункты – с 25 июля.

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