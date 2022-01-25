Украинцы смогут побить захватчиков их же оружием 2 25.01.2022, 11:54

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иллюстрационное фото

Вашингтон седлал неожиданный ход.

США передадут Украине вертолеты Ми-8 и Ми-17. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Вертолеты были произведены в России и куплены для ВВС Афганистана. Но после прихода к власти талибов, они оказались за пределами страны.

Вашингтон планирует передать пять вертолетов Ми-17В-5 и один Ми-8МТВ. Первую партию вертолетов отправят весной. Что это будут за машины и как они смогут помочь украинцам в борьбе с их же создателями, пишет Михаил Жирохов для flot2017.com.

Два вертолета уже находятся в Украине – это Ми-17В-5, которые были перегнаны на капитальный ремонт на авиазавод "Авиакон" в Конотопе. Для их передачи нужно всего лишь подписать документы. Еще три вертолета Ми-17, ранее принадлежали ныне несуществующим ВВС Афганистана. Они прибыли из Афганистана своим ходом, а потом на борту Ан-124 "Руслан" авиакомпании Maximus Air улетели в США на авиабазу ВВС США Дэвис-Монтан в Аризоне. Судя по фото оттуда, по состоянию на январь 2022 года, на стоянке находятся четыре вертолета "типа Ми-8" в характерной окраске ВВС Афганистана. По всей видимости, в поле зрения СМИ не попал еще один рейс с Ми-8МТВ-1С из состава президентской эскадрильи, который также находился в Узбекистане. То есть по количеству и даже по модификациям все примерно сходится.

Есть еще одна интересная информация. Согласно открытым источникам, Агентство НАТО по обеспечению и закупкам ищет подрядчика для организации морской перевозки трех вертолетов Ми-17 из Веракруса (Мексика) в Одессу. В соответствии с техническим заданием груз будет готов не ранее 7 февраля, а отправление из Веракруса должно произойти через две недели после готовности груза. Отметим, что именно в Веракрус на территории военно-морской базы местных вооруженных сил располагается центр по обслуживанию вертолетов "Миль" и подготовке вертолетчиков.

Поставки вертолетов типа Ми-8 в Мексику начались в 1990-е годы, и сейчас в небе страны летают около 50 Ми-8 и Ми-17. Однако в феврале 2020 года в мексиканской прессе появилась информация, что США пригрозили санкциями в ответ на возможное приобретение Мексикой новой партии вертолетов этого типа у России. Не исклюжчено, что мексиканские власти "от греха подальше" решили избавиться от своего парка, продав его Украине напрямую или через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам.

Получение партии вертолетов Ми-17 будет серьезным усилением для армейской авиации Украины. Тем более, что он является модификацией Ми-8, для которого у нас уже есть подготовленные летно-технические кадры.

Вертолет Ми-17 отличается от Ми-8 размещением рулевого винта с левой стороны хвостовой балки (вместо правой на Ми-8), а также укороченными гондолами двигателей с пылезащитными устройствами на воздухозаборниках. Несущий винт для уменьшения уровня вибраций снабжен маятниковыми гасителями колебаний. Все машины, которые поставлялись хоть в Афганистан, хоть в Мексику, произведены в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Этим они выгодно отличаются от имеющихся на вооружении силовых ведомств Украины "восьмерок", которые произведены максимум в 1990 году, то есть больше 30 лет тому назад.

Несмотря на вопросы к качеству российской сборки, у нас хватает производственных мощностей для того, чтобы "перебрать" эти машины до винтика и даже модернизировать их под нужды наших вертолетчиков с заменой на двигатель отечественного производства. Это будет гораздо эффективнее того, чем сейчас занимается "Мотор Сич", переделывая старые корпуса в "новые" Ми-8МСБ, которые неизвестно сколько пролетают ввиду дряхлости самого железа.

Не будет проблем и с вооружением. Буквально на днях появилась информация о том, что Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" получила контракт на изготовление партии неуправляемых авиационных ракет РС-80 (отечественного аналога советской С-8), которая в пять раз превышает прошлогодний заказ. Сейчас на вооружении находятся ракеты с кумулятивно-осколочной боевой частью, а в ноябре прошлого года специалисты "Артема" провели успешные испытания опытных образцов осколочно-фугасной и термобарической боевых частей для РС-80.

Подводя итог, можно говорить, что из многочисленных вариантов быстрого усиления нашей армейской авиации американцы выбрали наиболее оптимальный как по финансовым, так и временным затратам. Попутно загрузив заказами мощности отечественных авиаремонтных предприятий.

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