Президент победившего протеста 3 Екатерина Базанова, «Настоящее время»

25.01.2022, 12:15

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Фото: AP

Как в Чили главой государства стал лидер студенческих забастовок.

Габриэлю Боричу едва исполнится 36 лет, когда в марте 2022 года он вступит в должность президента Чили и станет самым молодым главой в истории государства. Страна на пороге радикальных перемен: в середине года Чили проголосует за текст новой конституции, которая заменит действующую со времен Пиночета. Президент Борич обещает доступное высшее образование, пенсионную реформу, дополнительный налог на богатство, производство пластика и добычу меди. В президентский дворец левого политика привели молодежь и женщины.

В политику Габриэль Борич пришел с улицы, затянутой слезоточивым газом и удушливым дымом горящих покрышек. В 2011-м жители Чили, в основном молодежь и студенты, на многотысячных демонстрациях требовали бесплатного качественного высшего образования для всех. Взлохмаченная, давно не стриженная шевелюра, мятая белая рубашка, рюкзак за спиной – Борич в то время был президентом Fech (Студенческой федерации Университета Чили). Он изучал международное право на юридическом факультете, но диплом так и не защитил – ушел в политику, присоединившись к движению "Левая автономия" (IA). Позже дважды избирался депутатом национального парламента от своего родного региона – Магальянес и Чилийская Антарктика.

Габриэль Борич в 2012 году. Фото: Марио Теллеc

Борич родился и вырос буквально на краю света, в городе Пунта-Аренас с населением 123,5 тысячи жителей. Он потомок хорватов, эмигрировавших на юг Чили в конце XIX века, когда в регионе нашли золотоносные пески. Любовь к суровой Патагонии политик запечатлел чернилами на коже: у Габриэля Борича четыре татуировки. Самая фотографируемая – светящийся маяк на необитаемом скалистом острове на левой руке.

В президенты против ультраправого кандидата

В президентской гонке молодой политик победил во втором туре. Он представляет левую коалицию "За достоинство" (Apruebo Dignidad). Борича поддержал широкий и одновременно хрупкий союз, представленный Коммунистической партией, социалистами и христианскими демократами.

Объединиться таким разным политическим силам помог общий соперник и идеологический враг – лидер Республиканской партии, ультраправый кандидат в президенты 55-летний Хосе Антонио Каст. Его отец, Михаэль Каст (1924-2014), состоял в НСДАП Адольфа Гитлера, воевал во Франции и на Восточном фронте, участвовал в оккупации Крыма, дослужился от рядового до лейтенанта. После Второй Мировой войны семья Каста с фальшивыми документами бежала из Германии в Чили, где беглый нацист сделал состояние на производстве сарделек и полуфабрикатов, а также ресторанном бизнесе. Семья Кастов активно поддерживала режим Аугусто Пиночета. (Правление Пиночета как главы военной хунты, а впоследствии президента длилось с 1973-го по 1990 годы, и, несмотря на признанные многими внешними наблюдателями успешные экономические реформы, сопровождалось репрессиями, пытками и похищениями людей, убийствами. За часть этих преступлений Пиночета успели осудить в начале 2000-х, в 2006 году он умер.) Старший брат кандидата в президенты Хосе Антонио Каста, Мигель Каст (1948-1983), во время военной диктатуры был министром планирования, труда и президентом Центробанка Чили. Касты отличаются религиозностью и принадлежат к католическому апостольскому движению Schönstatt.

Габриэль Борич и Хосе Антонио Каст перед началом телевизионных дебатов. 13 декабря 2021 года. Фото: Reuters

Во время нынешней предвыборной кампании Хосе Антонио Каст предложил снизить налоги для крупного бизнеса, вырыть траншею на границе с Боливией и Перу для борьбы с нелегальной иммиграцией, обещал ликвидировать "Министерство женщины и гендерного равенства", полностью запретить аборты (сейчас они разрешены только в случае угрозы жизни матери, при изнасиловании и из-за нежизнеспособности плода) и покончить с сексуальным просвещением в школах. Первый тур ультраправый кандидат выиграл, а во втором в декабре 2021 года уступил Габриэлю Боричу 12%: Касту удалось набрать 44% голосов избирателей, Боричу – 56%.

Женщины, молодежь и коренные народы

По данным ресурса Decide Chile, который анализирует результаты выборов, за Борича в основном голосовали женщины и молодежь до 30 лет. Избранный президент обещает бороться с экономическим неравенством и дефицитом социальных лифтов. От него ждут достойных пенсий и бесплатного высшего образования. Сразу после объявления результатов голосования Габриэль Борич процитировал свергнутого военными в 1973 году президента Сальвадора Альенде и поздоровался с чилийцами не только на государственном испанском, но и на языках коренных народов: рапануи (о. Пасхи), аймара и мапуче. "Спасибо вам, спасибо всем людям и всем народам, живущим в стране, зовущейся Чили", – сказал политик.

Габриэль Борич празднует победу на выборах, 19 декабря 2021 года. Фото: Reuters

Все это время рядом с ним была Искиа Сичес, ровесница Борича, руководившая его президентской кампанией. Феминистка, врач, первая женщина, возглавившая "Медицинскую ассоциацию Чили" и получившая широкую известность с началом пандемии коронавируса. В апреле 2021 года Искиа Сичес родила дочь, а в ноябре с грудным ребенком на руках она уже руководила президентской кампанией, объезжая на автобусе всю страну. Сичес стала решающим фактором успеха Борича у женской аудитории. Избранный президент обещает создать для чилиек полмиллиона новых рабочих мест и выступает за легализацию абортов. В назначенном им кабинете министров – 10 мужчин и 14 женщин, в том числе министр обороны Майя Фернандес (внучка Сальвадора Альенде) и первая в истории Чили министр внутренних дел – ей стала как раз экс-глава президентской кампании Искиа Сичес.

Искиа Сичес и Габриэль Борич во время представления нового кабинета министров, 21 января 2022 года. Фото: Reuters

Бунт против "экономического чуда"

Десятилетиями мировые СМИ рассказывали о "чилийском экономическом чуде", политической стабильности и лучших в регионе макроэкономических показателях, пока в 2019 году южноамериканскую страну не охватил самый настоящий бунт. В нем приняли участие 3,7 млн человек – фактически каждый пятый. 34 чилийца погибли, порядка 3,5 тысяч получили ранения. Тогда мир узнал, что "чудо" распространяется далеко не на всех и что 70% чилийских семей вынуждены брать кредиты, чтобы удовлетворить свои базовые потребности. В марте 2020 года 78% жителей страны проголосовали за упразднение принятой при диктаторе Пиночете конституции 1980-го и за написание новой. Референдум по ее тексту планируется на середину 2022 года. Главное требование к новой конституции – социальная ориентированность.

"Я не боюсь умереть, я боюсь выйти на пенсию", – такая надпись на плакате во время протестов 2019 года отражала экономическую ситуацию для многих пожилых чилийцев. В начале 1980-х военная диктатура перевела чилийцев на неолиберальную пенсионную систему, работающую по принципу индивидуальной капитализации. С небольшими поправками она функционирует и сегодня. Каждый наемный сотрудник ежемесячно отчисляет 10% своей зарплаты в AFP – частный фонд, который эти средства администрирует, инвестирует, получает прибыль и выплачивает пенсии. До 2008 года государство в этот процесс вообще не вмешивалось, после стало добавлять немного к минимальным пособиям.

К 2019 году оказалось, что по логике AFP почти 80% пожилых чилийцев всю жизнь трудились как-то не так: им начисляли пенсии меньше минимальной зарплаты. В итоге достойная старость стала одним из основных требований демонстрантов. Опасаясь новых протестов, в декабре 2019 года правительство президента Себастьяна Пиньеры приняло пакет социальных мер. Благодаря государственной помощи пенсии подросли. Сейчас при минимальной зарплате $394 базовая пенсия для чилийцев в возрасте от 65 до 74 лет составляет $568, а для граждан старше 75 лет – $608.

Привилегированными все эти годы оставались военные, карабинеры, жандармы и полицейские, которые получают пенсии из других, специально созданных для них фондов. Эти выплаты государство гарантирует. По результатам сентябрьского исследования независимого аналитического центра Fundacion Sol, среднестатистическая пенсия человека в форме сильно превышает пособие любого гражданского: она может быть в три раза или в даже в шесть раз больше – в зависимости от чина и подразделения.

Лидер студенческой федерации Габриэль Борич ведет переговоры с полицией во время одной из акций протеста, 2012 год. Фото: Фернандо Лавос

Габриэль Борич предлагает упразднить частный AFP, перевести все средства в государственное управление и учредить гарантированную правительством базовую универсальную пенсию $294. Она будет меняться в зависимости от роста цен и инфляции. Базовая часть увеличится благодаря надбавкам, которые зависят от стажа и размера отчислений с зарплаты. Государство компенсирует периоды вынужденной безработицы, а также учтет труд по уходу за детьми и пожилыми родственниками. Взносы в новый пенсионный фонд будет перечислять не только сотрудник, но и работодатель – 6% от выплачиваемой зарплаты.

"Революция пингвинов" и студенческие протесты

Помимо гарантированных государством пенсий, Борич во время президентской кампании много говорил об образовании. Это тема, важная для его политической карьеры в целом. Страна узнала Габриэля Борича во время событий 2011 года: студенческие марши, забастовки и столкновения с полицией десятилетней давности вошли в историю как "Чилийская весна". Она стала логическим продолжением событий 2006 года. Тогда на улицы вышли старшеклассники: в маршах и демонстрациях участвовали порядка ста тысяч подростков. Чилийские СМИ окрестили выступления "Революцией пингвинов". На недовольных была школьная форма: белая рубашка с темным пиджаком или жилеткой. Молодежь требовала увеличить государственное финансирование и прекратить делать из образования бизнес. По статистике, к тому моменту 75% образовательных учреждений Чили находились в частных руках.

Эта модель, также как и пенсионная система, – наследство военной диктатуры. Находясь у власти, генерал Пиночет максимально урезал бюджетную поддержку образования и фактически отдал его на приватизацию. Государственные школы сняли с федерального финансирования и "повесили" на баланс муниципалитетов, а бесплатное высшее образование в 1981 году вовсе отменили, сделав его доступным лишь для детей из обеспеченных семей. Для остальных оставался лишь один вариант: брать кредиты. Возвращение демократии в 1990-м мало что изменило в этой схеме. Получить хорошее среднее образование, поступить в вуз и рассчитывать на стипендию можно было, лишь закончив хорошую школу – частную, на которую нужны были деньги. Замкнутый круг.

Жители Сантьяго фотографируются на фоне портрета Борича, декабрь 2021 года. Фото: Reuters

Благодаря "Революции пингвинов" правительство запустило программу CAE: в ней государство выступает сдерживающим посредником между абитуриентом и финансовым учреждением. До этого банки назначали процентную ставку на свое усмотрение. По CAE деньги в долг дают на срок от 5 до 20 лет. Действует эта система только для тех вузов, которые присоединились к инициативе правительства. Эффективность CAE довольно спорная: в 2019 году, по официальной статистике, почти 250 тысяч чилийцев числились злостными неплательщикам образовательного кредита. Большинство из них не смогли завершить обучение по экономическим причинам или не нашли постоянную хорошо оплачиваемую работу после выпуска. Государство было вынуждено выкупить у банков половину просроченных кредитов.

В 2016 году в Чили вернулось бесплатное высшее образование, но не для всех. Чтобы получить к нему доступ, нужно документально доказать, что ежемесячный доход каждого члена семьи будущего студента не превышает $195. По официальной статистике, так живет 60% населения. В случае поступления государство полностью оплачивает обучение этим молодым людям. Зачисляют в вузы по результатам PDT – чилийского аналога ЕГЭ. Студенты без льгот и стипендий платят во всех вузах. Например, в 2022-м год обучения на факультете медицины в государственном "Университете Чили" стоит $8234, в частном "Университете развития" на той же специальности – почти $11 тысяч.

Габриэль Борич предлагает постепенно переходить на полностью бесплатное высшее образование в государственных университетах, а для начала пересмотреть условия кредитов по программе CAE и простить часть долгов, выкупленных государством.

Габриэль Борич фотографируется со сторонниками во время предвыборной кампании, ноябрь 2021 года. Фото: AP

Налоги на богатство и добычу меди

Следующая в очереди на реформирование после пенсионного законодательства и образования – медицина. По статистике, только 20% чилийцев сегодня могут позволить себе коммерческую страховку с полным покрытием. Избранный президент выступает за государственные инвестиции в больницы и поликлиники, которыми пользуются оставшиеся 80% населения.

Оплачивать свои амбициозные социальные проекты Габриэль Борич собирается за счет увеличения налогов.

Дополнительными персональными сборами обложат чилийцев с ежемесячным доходом больше $5355 – они, по подсчетам Борича, составляют 1,5% от всех налогоплательщиков. Новые отчисления грозят крупнейшим в стране владельцам недвижимости – это 0,01% от всего взрослого населения. Планируется поднять топливный сбор и увеличить налог на покупку новой машины.

Для предприятий Габриэль Борич хочет в восемь раз увеличить налог на выработку углекислого газа и ввести новый – на чрезмерное производство пластика. Горная промышленность, а именно добыча меди (Чили – мировой лидер этой отрасли), – один из основных секторов национальной экономики. Избранный президент считает, что бюджет недополучает денег от разрабатывающих месторождения частных компаний и предлагает ввести новое прогрессивное роялти на использование природных ресурсов, привязанное к мировым ценам на медь. Беспокоит Габриэля Борича и нынешняя ситуация с добычей лития, который используют для производства аккумуляторов смартфонов и ноутбуков. Популярность лития растет параллельно с протестами коренных жителей пустыни Атакама. Они жалуются, что добывающие компании выкачивают для своих нужд всю воду. Борич считает, что единственная возможность контролировать соблюдение экологических норм – создание государственной литиевой компании.

Курс доллара в обменниках резко вырос после победы левого кандидата на выборах в Чили. Сантьяго, 20 декабря 2021 года. Фото: Reuters

Левые идеи кандидата сразу после его избрания отразились на финансовых рынках. Фондовая биржа Сантьяго-де-Чили отреагировала на победу Борича резким падением – 6,16%. А чилийский песо обновил исторический минимум, потеряв за день 4% своей стоимости по отношению к доллару. Состав чилийского парламента сменился в ноябре 2021 года, и ни в одной из палат у коалиции Габриэля Борича нет большинства, а это значит, что каждая из его реформ будет встречать яростное сопротивление правых депутатов. Инаугурация нового президента Чили назначена на 11 марта.

Екатерина Базанова, «Настоящее время»

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