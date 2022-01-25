Кулеба: Украина и Германия вошли в момент истины 10 25.01.2022, 12:28

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Дмитрий Кулеба

Поддержит ли Берлин санкции против России?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что в отношениях Киева и Берлина наступил "момент истины" из-за вопросов, крайне важных для безопасности и будущего Украины.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", такое мнение он высказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Дмитрий Кулеба вспомнил, что Германия с 2014 года сделала для Украины очень многое, в частности, для введения санкций против России, поддержки реформ и украинской экономики.

"Но каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вошли в момент истины из ряда фундаментально важных вопросов безопасности и будущего Украины как независимого государства, и евроатлантической безопасности в целом", - отметил Кулеба.

По его словам, речь идет о поддержке болезненных санкций против России, российском газопроводе "Северный поток-2", вопросе поставки оружия.

"Есть один аспект – двусторонние поставки оружия от Германии Украине. Но есть и другие. Есть вопросы предоставления разрешения Германией третьей стране на передачу оружия. Есть вопросы согласия Германии на закупку Украиной оружия через систему НАТО. Это те вопросы, где, по нашему мнению, вообще не может быть никаких разговоров о блокировании Германией чего-либо", - подчеркнул министр иностранных дел.

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