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«Еще раз поставишь машину на мое место…»

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  • 25.01.2022, 12:36
  • 8,326
«Еще раз поставишь машину на мое место…»

Как происходят парковочные войны в белорусских дворах.

Парковки во дворах - частое место конфликтов. У кого-то, кто привык парковаться на одном и том же месте постоянно, увидев однажды на "своем" месте авто чужака, вскипает: и хватается за ручку и бумагу, чтобы написать гневную записку автовладельцу, пишет abw.by.

"Еще раз поставишь на мое место около третьего подъезда, я тебя так заблокирую, что неделю выехать не сможешь. Принципиально на такси ездить буду!", - выливает свое недовольство в этой записке жительница одного из домов в Гродно. Фото опубликовал автовладелец в паблике АвтоГродно в соцсетях.

Судя по продолжению "письма", женщина предлагает водителю самому расширить парковку: "Вот когда выкорчуешь деревья и за свой счет засыпешь стоянку, тогда и поговорим. А пока я не готова таскать ребенка, который болен, до платной стоянки". А а вот и резюме с нецензурным словом: "Мне вообще п...р, жалуйся, куда хочешь, в 19.00 место должно быть свободно!"

Из обсуждений:

"Может, реально ребёнок серьёзно болен. Нервы сдали, вот и нашла на ком оторваться..."

"Как мне нравятся эти прикрытия детьми..все как одна))"

"А координаты оставлены? С кем говорить то, когда дерево "выкорчуешь"?"

"Звоните дежурному в ГАИ,называете номер авто и что он вас заблокировал.Дежурный должен набрать хозяину и попросить отогнать авто.Если просьба не будет выполнена,отправят эвакуатор и будет не малый штраф".

"Люди, не ищите конфликтов, поговорите с этим соседом нормально, с бутылочкой вина. Махать кулаками ума не нужно.

Потом эти же соседи ответят взаимностью. Свет не выключил, окно не закрыл и т.д."

"Твоего места здесь нет!"

Записку-анонимку обнаружил и автовладелец из Солигорска. Ему тоже не советуют парковаться на месте, где он однажды припарковался. "Ставь авто возле своего дома на стоянке. Твоего места здесь нет, уважай других", - советует автор.

Автовладелец разместил это фото в паблике "Солигорские автолюбители" и прокомментировал: "Парковочные места возле жилых домов не приватизированы, шлагбаумом не огорожены, если нет свободных мест вблизи моего дома, почему же я не могу поставить свою машину на свободное?

Если есть какие-то вопросы, на лобовом стекле номер моего мобильного телефона, можно просто позвонить и высказать свои претензии, а не "сувать" записки непонятно куда.

При том, что машина стоит правильно, согласно ПДД, и не мешает проезду и проходу. И что дальше? Начнём делить детскую площадку возле наших 4-х жилых домов, и будете запрещать детям ходить на другую часть детской площадки? Просто смешно! Есть вопросы - звони по номеру телефона..."

Из обсуждений:

"Твоего места здесь нет". А ты что его купил, чтобы так писать? Слишком много люди на себя берут..."

"Вообще-то, вы, автор, можете быть не правы. Нужно смотреть кадастровую карту, возможно, парковка действительно является собственностью кооператива Подольская 6.

кстати, загуглила, действительно парковка относится к кооперативу, а не к землям общего пользования. По факту вам даже не нагрубили, просто сказали, чтобы парковался возле своего дома. Если есть желание, то можете в ответ погонять водителей этого дома с других парковок)".

"Даже если так, то по закону не запрещено мне там ставить свой автомобиль. Единственное, что жильцы этого дома могут попросить меня переставить свой автомобиль. Как я указал, на лобовом есть номер моего мобильного телефона. Можно позвонить, а не писать записки "иди ка ты подальше". Вот и все. И на парковке, где я поставил автомобиль, 16 мест, сомневаюсь, что он(она) всегда там ставит свой автомобиль, а не на другой парковке (например, возле моего дома)..."

"Наши личные авто не могут припарконуться"

А наш читатель поделился фото такой записки:

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