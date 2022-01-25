В Панаме открыли новый вид акул 1 25.01.2022, 12:58

Фото: D. Ross Robertson — Smithsonian Tropical Research Institute

Ученые назвали их отличительную черту.

Новый вид акул-ангелов открыли в атлантических водах около Панамы в ходе исследования, которое длилось более десяти лет, пишет «Новое время».

Команда экспертов описала и назвала новый вид акул Squatina mapama. Одной из отличительных характеристик S. mapama является короткая и узкая линия мелкой чешуи, отметил соавтор открытия, Росс Робертсон, из Смитсоновского института тропических исследований.

Международный союз охраны природы считает, что многие виды акул-ангелов находятся под угрозой исчезновения. Их род, Squatina, уходит своими корнями в далекое прошлое, возникнув, скорее всего, в меловом периоде (примерно от 145 до 66 млн лет назад).

Squatina — это акулы с плоским телом, напоминающие скатов, и, вообще говоря, разные виды не так просто отличить друг от друга невооруженным глазом. На самом деле S. mapama (названный в честь испанской государственной организации по рыболовству) очень похож на другой вид, обитающий в той же части Карибского моря, а также встречающийся в Панаме: Squatina david.

Однако, помимо ряда тонких физических различий между ними, генетический анализ помог выделить их как отдельный вид, отличный от других акул-ангелов Нового Света.

Ссылаясь на одну из отличительных характеристик S. mapama — короткую и узкую линию мелкой чешуи или кожных зубцов — авторы предложили дать этому новому виду общее название «мелкохохлатая акула — ангел».

«Как и многие другие акулы, акулы-ангелы необычны, медленно растут, долго живут и имеют низкую плодовитость. Поскольку они живут в местах обитания, в которых охотятся тралом, эти характеристики делают их уязвимыми для чрезмерного вылова рыбы, даже если онине используются человеком», — отмечает соавтор открытия, Д. Росс Робертсон.

Эта акула-ангел — четвертый новый вид Squatina, идентифицированный в Западной Атлантике за последнее десятилетие, и, хотя общее количество видов в этом роде точно не установлено, это исследование показывает ценность генетического анализа для понимания истинного биологического разнообразия.

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