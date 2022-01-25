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Transparency International: В Беларуси растет уровень коррупции

  • 25.01.2022, 12:54
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Transparency International: В Беларуси растет уровень коррупции

В новом рейтинге наша страна заняла 82-е место.

Организация Transparency International представила свой ежегодный рейтинг восприятия коррупции Corruption Perceptions Index 2021, в котором Беларусь ухудшила свои позиции по сравнению с предыдущим исследованием, сообщает zerkalo.io.

В новом рейтинге Беларусь заняла 82-е место. В прошлогоднем исследовании его авторы поместили нашу страну на 63-е место. В Corruption Perceptions Index 2019 Беларусь занимала 66-е место.

«Снижение Беларуси неудивительно, учитывая ужасающее подавление свободы слова и мирных собраний в стране. Общенациональные протесты, вспыхнувшие из-за фальсификации президентских выборов 2020 года, были встречены беспрецедентным насилием. Кандидаты от оппозиции, их сторонники, активисты гражданского общества и независимые журналисты преследовались, а силовики арестовывали тысячи граждан. Демократические системы сдержек и противовесов были демонтированы или смещены в пользу режима, что привело к распространению масштабной коррупции — когда власть сосредоточена внутри политических элит и для их финансовой выгоды», — говорится в докладе.

Среди наших соседей ниже всего располагаются Россия (136-е место) и Украина (122-е место). Гораздо лучше ситуация у западных соседей Беларуси — Литва заняла 34-ю позицию в рейтинге, Латвия — 36-ю, Польша — 42-ю.

Наименее коррумпированными странами авторы исследования назвали Данию, Финляндию, Новую Зеландию, Норвегию и Сингапур.

Наиболее коррумпированными странами стали Южный Судан, Сирия, Сомали, Венесуэла и Йемен.

«Коррупция способствует как нарушениям прав человека, так и упадку демократии. В свою очередь, эти факторы приводят к более высокому уровню коррупции, создавая порочный круг», — отмечают авторы исследования.

Corruption Perceptions Index 2021 включает 180 стран и территорий и показывает восприятие уровня коррупции экспертами и представителями бизнеса. В индексе каждой стране присваиваются баллы от 0 до 100. Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index) составляется с 1995 года ежегодно на основе данных опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах.

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