Разработчик мобильных игр из мирового топ-10 вышел из ПВТ

Разработчик мобильных игр из мирового топ-10 вышел из ПВТ1
- 25.01.2022, 13:16
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Белорусский IT-бизнес бежит из страны.
Популярный белоруский паблишер, разработчик мобильных игр SayGames исключен из ПВТ. Компания исчезла из списка резидентов Парка, заметил dev.by.
Студия SayGames — в мировой пятерке крупнейших мобильных издателей (по числу загрузок) по данным App Annie (2021), в десятке по версии Sensor Tower (2020). Основана в 2017 году, в ПВТ с 2018-го.
Игры SayGames периодически становились мировыми хитами.
Sand Balls попала в число самых прорывных в мире за 2019 год.
Johnny Trigger стала самой популярной мобильной игрой в мире в январе 2020.
Sushi Roll 3D заняла третье место в списке самых популярных игр декабря 2020.
DOP2 Delete one Part вошла в топ-3 самых прорывных в мире игр по загрузкам в январе–марте 2021.
Merge Animals 3D стала самой популярной в мире игрой в ноябре 2021.
На данный момент в портфолио паблишера 50+ запущенных проектов и более 2,5 миллиардов загрузок по всему миру.