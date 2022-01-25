Контрсанкции Минска есть, а дефицита импорта в магазинах нет 25.01.2022, 13:28

Что происходит на потребительском рынке Беларуси после решения властей ввести «эмбарго».

DW рассказал о том, что происходит на потребительском рынке Беларуси после решения властей ввести ответные меры в отношении стран Запада и других государств, поддержавших санкции против минского режима.

Постановление белорусского правительства под названием "О применении специальных мер к отдельным видам товаров" вступило в силу с 1 января 2022 года. Само решение принималось в качестве ответа на пятый пакет санкций, который против официального Минска ввели США, Канада, Великобритания, Евросоюз и ряд других государств в связи с миграционным кризисом.

Какой товар попал под санкции?

Согласно постановлению, под запрет на ввоз в Беларусь попали свежее и замороженное мясо, колбасы и мясные изделия, сыры, молоко, шоколад, кондитерские изделия, орехи, фрукты, овощи и ряд других продуктов.

Запрет распространяется только на товары, предназначенные для продажи в торговых сетях и использования в ресторанах и кафе. Таким образом, перечисленные продукты можно привезти в Беларусь для личного потребления. Правда, выезд из страны через сухопутную границу для многих белорусов закрыт уже больше года - под предлогом борьбы с коронавирусом.

По официальным данным, в 2021 году в Беларусь из стран, на которые теперь распространяются контрсанкции, было ввезено продовольствия на сумму более 550 миллионов долларов. Премьер-министр Роман Головченко, комментируя для государственных СМИ принятое решение, высказал убеждение, что белорусы не почувствуют никаких негативных последствий, а отечественные компании от этого запрета только выиграют.

При этом глава белорусского правительства выразил надежду, что санкционная конфронтация с Западом все же прекратится. "Если этого не случится, то мы будем и дальше защищать свои экономические интересы", - заявил Головченко.

Западные продукты с прилавков не исчезли

Вопреки пессимистичным прогнозам, прилавки белорусских магазинов после вступления решения о введении контрсанкций в силу пока не опустели. Правда, в торговых точках формата "магазин у дома" выбор стал скромнее.

"К примеру, до нового года у нас был немало сладостей из Польши, украинское пиво и клементины из Испании, которых теперь на прилавках уже нет", - делится продавец одного из таких торговых заведений. Мясная и молочная продукция в небольших магазинах, как и раньше, в подавляющем большинстве - белорусского производства.

Ситуация в гипермаркетах тоже пока не дает повода для беспокойства. Как отмечает жительница Бреста Наталья, она опасалась, что с наступлением 2022 года придется отказаться от некоторых продуктов, которые были произведены либо выращены в "недружественных", по версии белорусских властей, странах.

"Но пока ничего из того, к чему мы привыкли, из ассортимента не исчезло: можно купить сыры из Литвы, Польши и Италии, австрийскую мясную нарезку. Даже цены на них не особо изменились", - рассказывает Наталья.

На запасы санкции не распространяются

Несколько иначе выглядит ситуация с фруктами и овощами, которые в Беларуси считаются экзотическими для холодного времени года. К примеру, если раньше в гипермаркеты поставлялись сладкий перец и томаты черри из Испании или Италии, то теперь присутствует аналогичный товар из Турции и Марокко.

Похожая история с цитрусовыми, которые теперь, если верить информации на ценниках, привозят в Беларусь из "лояльных" государств. Однако в некоторых магазинах все еще можно найти в продаже и испанские мандарины, и апельсины из Италии.

"Я специально уточняла у продавцов: действительно ли товар из Испании и можно ли им сейчас торговать? Мне подтвердили, сославшись на складские запасы, которые были созданы еще в прошлом году: они под санкции не подпадают", - делится жительница Бреста.

Видимо, тоже самое происходит с яблоками и грушами: товар из Польши соседствует в белорусских магазинах с отечественной продукцией, которая смотрится не так привлекательно.

Российская упаковка для западных брендов

Не ощутили пока проблем и любители европейских сладостей. Популярные виды импортного шоколада, как и прежде, есть в магазинах Беларуси, причем многие из них вряд ли исчезнут в будущем. Дело в том, что значительная часть такой продукции под западными брендами выпускается на заводах в России, и, разумеется, под санкции не попадает.

На условиях анонимности представитель одной из торговых сетей подтвердил, что рассматривается вариант, при котором и другие популярные товары производства "недоброжелательных" государств могут попасть в Беларусь из России и третьих стран путем реэкспорта.

Следует иметь в виду, что полностью импорт не запрещен: в решении белорусских властей о контрсанкциях сказано, что разрешается ввоз продуктов в пределах квот и "для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке".

"Поскольку сами квоты устанавливаются министерством антимонопольного регулирования и торговли и министерством сельского хозяйства, есть достаточно возможностей избежать дефицита товаров, которые формально подпадают под санкции", - отметил собеседник DW.

К тому же у белорусских предприятий уже имеется опыт поставок на российский рынок санкционных продуктов под видом собственного производства. "Эта схема может работать и в самой Беларуси, когда местные производители получат возможность перерабатывать сырье и менять маркировку, чтобы товар считался своим", - считает представитель торговой сети.

Кризис с мигрантами - новые санкции

Страны Балтии и ЕС в целом обвиняют Александра Лукашенко в создании кризиса с мигрантами на границе Беларуси с ЕС. 2 декабря 2021 года Брюссель ввел пятый пакет санкционных мер. В списке 17 физических лиц и 11 организаций. В него вошли "Белавиа", "Центркурорт" и "Оскартур", а также предприятия "Гродно Азот", "Белоруснефть" и "Белшина".

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