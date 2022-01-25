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США привели военных в состояние повышенной боеготовности

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  • 25.01.2022, 13:33
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США привели военных в состояние повышенной боеготовности
Архивное фото EPA

Это связано с военной активностью российских сил у границ Украины, в том числе на территории Беларуси.

Глава Минобороны США Ллойд Остин повысил готовность войск из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Часть войск в США и за их пределами привели в состояние повышенной готовности по решению министра обороны Ллойда Остина», — сказал Кирби. По его словам, в состояние повышенной боеготовности приведено 8,5 тысячи человек. Это позволяет увеличить готовность, если НАТО примет решение активировать силы быстрого реагирования, или в случае развития иной ситуации, добавил он.

Как отметил Кирби, США обеспокоены военной активностью российских сил у границ Украины, в том числе на территории Беларуси. Однако решение об отправке войск пока не принято, добавил представитель Пентагона. «Опять же, я хочу подчеркнуть: пока что было принято решение только привести силы в повышенную готовность.

Решения по развертыванию сил США в настоящее время не принимались.

И, говоря о повышенной готовности, стоит отметить, что некоторые силы уже находились в состоянии готовности к развертыванию», — сказал Кирби.

Глава Минобороны, как заявил Кирби, также принял решение сократить сроки переброски военных с десяти до пяти дней в некоторых случаях.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить в странах Балтии и Восточной Европы войска, авиацию и флот. Варианты включают отправку от 1 тысячи до 5 тысяч военных с возможностью увеличения этого числа в 10 раз, если «ситуация ухудшится». Пока ни один из рассматриваемых вариантов не включает развертывание дополнительных войск в самой Украине.

Госдепартамент США накануне выпустил распоряжение эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России». Помимо этого, американское ведомство рекомендовало гражданам США в Украине уехать из страны на коммерческих рейсах. Гражданам США также рекомендовано не посещать Россию.

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