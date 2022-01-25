Количество фур в очередях на границах с ЕС вновь выросло 25.01.2022, 13:56

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На белорусские погранпереходы сильно возросла нагрузка.

Цепи из грузовиков на границах с е снова растянулись. За прошедшие выходные количество фур увеличилось на всех маршрутах следования в Европу, пишет блог s13.ru.

По состоянию на 10:00 24 января самым загруженным является маршрут через польский погранпереход «Кукурыки» (с белорусской стороны — «Козловичи») — около 750 фур. У литовского «Мядининкая» («Каменный Лог» в Гродненской области) фиксируется примерно 380 грузовиков. При этом ближайший к Гродно пункт пропуска «Кузница Белостоцкая» остается закрытым, что увеличивает нагрузку на маршруты следования в страны Евросоюза.

Сильно возросла нагрузка на белорусский погранпереход «Берестовица».

Ресурс (euroby.info https://euroby.info/news-doroga_iz_polshi_v_belarus_video )показал, во что превратилась дорога из Белостока в «Бобровники», до границы с Берестовицким районом Гродненской области. Посмотрите, как это ехать только по встречной.

Так выглядит путь из Белостока в сторону пункта пропуска «Бобровники».

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