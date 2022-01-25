закрыть
25 января 2022, вторник, 15:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина обратилась к миру из-за российской военной угрозы

10
  • 25.01.2022, 14:06
  • 16,556
Украина обратилась к миру из-за российской военной угрозы

Верховная Рада сделала обращение ко всем крупнейшим мировым организациям.

Народные депутаты поддержали обращение Верховной рады Украины к международным парламентам, правительствам и организациям из-за угрозы вторжения России. Решение принято на заседании 25 января.

Украина обратилась к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Напомним, командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил, что Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить восемь регионов Украины, включая Днепр, Одессу и Харьков. Вероятная дата нападения РФ на Украину - 20 февраля.

Вместе с тем, глава СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация на границах Украины контролируема, поводов для паники нет. Однако он не отрицает точечные удары по РФ в ответ на вторжение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч