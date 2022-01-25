Украина обратилась к миру из-за российской военной угрозы 10 25.01.2022, 14:06

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Верховная Рада сделала обращение ко всем крупнейшим мировым организациям.

Народные депутаты поддержали обращение Верховной рады Украины к международным парламентам, правительствам и организациям из-за угрозы вторжения России. Решение принято на заседании 25 января.

Украина обратилась к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Напомним, командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил, что Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить восемь регионов Украины, включая Днепр, Одессу и Харьков. Вероятная дата нападения РФ на Украину - 20 февраля.

Вместе с тем, глава СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация на границах Украины контролируема, поводов для паники нет. Однако он не отрицает точечные удары по РФ в ответ на вторжение.

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