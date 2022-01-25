Российская военщина и затаившийся дракон 1 Василий Головнин

25.01.2022, 14:18

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Василий Головнин

Пекину принципиально не нравятся истории типа «ДНР-ЛНР».

В японских правоконсервативных кругах считают, что Китай не в восторге от перспектив военного конфликта в Украине, с которой он долгое время налаживал достаточно тесные отношения. Эта страна была и во многом все еще остается для него важным источником советских военных технологий. К тому же Пекину принципиально не нравятся, как считают в Токио, истории типа "ДНР-ЛНР". Он категорически выступает против сепаратизма под лозунгами сохранения языка и культуры, поскольку это легко приложить к ситуации в Синьцзяне и Тибете.

Украина стала резко сближаться с КНР после событий 2014 года с Крымом и Донбассом, пишет сегодня газета "Санкэй", рупор правого крыла японского политического мира, где, мягко говоря, не любят Пекин, Пхеньян, Сеул и Москву. Китай теперь, напоминает газета, – крупнейший торговый партнер Украины, он занимает по 15 процентов в ее экспорте и импорте. Между двумя странами в конце июня прошлого года было заключено соглашение о сотрудничестве в инвестициях в инфраструктуру, в последние два года компании из КНР получают в связи с этим заказов более чем на 2 млрд долларов ежегодно.

Украина сразу после распада СССР стала для Пекина кладовой крайне перспективных военных технологий – первый китайский авианосец был построен на базе вывезенного из Николаева авианесущего крейсера "Варяг". Китайские боевой самолет палубной авиации J-15, как полагают в Токио, скопирован с вывезенных с Украины парочки советских Су-33.

Пекин получил в Украине, по этим данным, технологии десантного корабля на воздушной подушке, самолета-заправщика Ил-78, а также разработки, на основе модернизации которых создан двигатель новейшего китайского эсминца. Но куплено еще не все – в 2017 году Китай пытался заполучить очень перспективную украинскую моторостроительную компанию "Мотор Сич", но сделка была сорвана под нажимом администрации Трампа. Пекин не стал вставать в позу и применять санкции – в Токио полагают, что он надеется довести это дело до конца.

Китай, напоминает правая "Санкэй", сдержанно отнесся к ситуации с Крымом, он воздержался при голосовании в Совбезе ООН по предложенной Штатами резолюции с осуждением Москвы по этому вопросу – она была отклонена только с применением права вето со стороны России. Так что и сейчас, уверяет газета, между Москвой и Пекином нет единства мнений по проблеме Украины.

К тому же "Санкэй" не считает реалистичным т. н. "кошмарный сценарий" для США, когда одновременно с военной операцией в Украине Пекин начинает силовой захват Тайваня. Китай пока просто к этому не готов, уверяет газета японских правых, имеющая хорошие источники в военных кругах.

Члены Совета по внешней политике и Комиссии по изучению внешней политики правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии на состоявшемся сегодня совместном заседании высказались за введение экономических санкций в отношении России в случае, если она начнет военную операцию в Украине. На встрече, по имеющимся сообщениям, раздавались, в частности, призывы к запрету на импорт сжиженного природного газа из РФ.

Высказывалось также мнение о том, что проработку этого вопроса уже следует начать с деловыми кругами. В то же время, как сообщается, присутствовавшие на совещании представители МИД Японии уклонились от конкретного обсуждения, ограничившись обещанием тесно сотрудничать с США при принятии каких-либо решений. Кстати, надо сказать, что Совет по внешней политике ЛДП частенько занимает по разным вопросам более радикальную позицию, чем правительство страны.

Япония закупает в России сжиженный природный газ (СПГ) с месторождений на Сахалине. РФ - четвертый по значению поставщик этого ресурса в страну после Австралии, Малайзии и Катара. На закупки в России приходится чуть менее 10 процентов потребляемого в Японии сжиженного газа. Япония, кстати, крупнейший в мире импортер СПГ.

Ну, и для справки – на поставки из России приходится примерно 5 процентов используемой в Японии нефти, около 10 процентов сжигаемого в стране угля.

Василий Головнин, t.me

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