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Обвал рубля сулит РФ новую волну ускорения инфляции

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  • 25.01.2022, 14:44
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Обвал рубля сулит РФ новую волну ускорения инфляции

И это реакция только на возможность войны.

На вчерашних торгах российский рубль пробил "дно" с ноября 2020 года, рынок акций потерял еще 20 млрд долларов в пересчете на капитализацию индекса РТС, а цены долговых бумаг правительства РФ рухнули до уровней, которых на бирже не видели с 2016 года, пишет Telegram-канал "Запретное мнение".

"На российских рынках — полнейший коллапс. Падает все на ожиданиях начала военных действий и введения новых санкций — прокомментировал произошедшее экономист банка "Центрокредит" Евгений Суворов.

На 14.56 по минскому времени курс доллара с расчетами "завтра" подскочил на 1,88 российского рубля, до 79,3050 рубля. Евро экспрессом проследовал отметки 88 и 89 российских рублей и торговался по 89,55 российского рубля (максимум с июня 2020 года), прибавляя 1,73 российского рубля.

Индекс РТС, отражающий долларовую капитализацию 43 крупнейших российских компаний, терял в моменте более 10%, а к началу пятого часа основной сессии находился на отметке 1274,7 пункта — минимальной с ноября-2020.

Индекс МосБиржи спикировал на 6,75%, снова переписав рекорд падения с начала пандемии и пробил годовое "дно" — 3158,46 пункта в низшей точке торгов.

Акции Сбербанка, потерявшие 38% с октябрьских максимумов, просели еще на 6,7% и едва не обновили минимум с ноября 2020.

Бумаги "Газпрома" рухнули на 8%, ВТБ — на 7,6%, "Роснефти" — на 5,8%, "Норникеля" — на 4,7%, "Новатэка" — на 6%.

Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, теряет 1,11% и торговался на минимуме с 2016 года — 128,02 пункта.

Рынок, похоже, поверил в решительность Путина развязать крупномасштабную войну в границах Европы и поддался панике.

Из российских активов выходят нерезиденты: на полученные рубли они скупают валюту, что толкает курсы вверх.

Геополитика вынуждает инвесторов бежать от рисков и выходить из позиций. Также на российский рубль дополнительное давление оказывают Минфин и ЦБ, скупающие валюту в рекордных объемах — по 500 млн долларов в день.

"Закрепление американской валюты выше 78 рублей по итогам дня может стать отправной точкой для скачка USDRUB до 80 и EURRUB до 90 уже на этой неделе", — прогнозирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Обвал рубля сулит РФ новую волну ускорения инфляции за счет роста цен на импорт, в то время как крушение фондового рынка разоряет миллионы россиян, открывших брокерские счета на волне биржевого бума прошлого года.

Российским активам еще есть куда падать: в 2008 году индекс РТС рухнул на 80% на фоне войны с Грузией и глобального финансового кризиса.

И это реакция только на возможность войны.

Просто представьте, что произойдет с российской экономикой, если война все же начнется.

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