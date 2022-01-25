закрыть
25 января 2022, вторник, 15:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чехия заявила о готовности отправить в Украину военных на помощь ВСУ

  • 25.01.2022, 15:13
  • 1,524
Чехия заявила о готовности отправить в Украину военных на помощь ВСУ

Для этого украинское руководство должно сделать соответствующий запрос.

Чехия может отправить в Украину своих военных для обороны территории от российского агрессора.

Об этом в интервью Nezávislý Deník сообщила министр обороны Яна Чернохова.

Она отметила, что сейчас страны Европы сосредоточены на дипломатическом урегулировании кризиса на российско-украинском приграничье, рассматривают также сокрушительные санкции, которые "не выгодны ни для одной из сторон".

"Однако Россия не сделала никаких шагов, чтобы изменить ситуацию... Никто не знает, что получится в финале", - отметила политик.

Чернохова уточнила, что Чехия готова оказать военную помощь Украине, в частности передать 152 мм артиллерийские боеприпасы.

"Украина - наш партнер. Партнер НАТО и партнер Чешской Республики. У нас есть общая история, обе страны были под советским владычеством. Украина является хорошим партнером НАТО. Украина заслуживает самостоятельно решать собственную судьбу. Если Чехию попросят прислать солдат в Украину, мы готовы это рассмотреть. У нас есть воля помочь Украине", - сказала глава оборонного ведомства.

Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк назвал предполагаемую дату нападения РФ на Украину - 20 февраля.

Ранее была информация, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр, чтобы "не затмить событие". Однако в РФ это отрицают.

В то же время, США готовят варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Среди них - переброска войск в соседние с Украиной страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч