Чехия заявила о готовности отправить в Украину военных на помощь ВСУ 25.01.2022, 15:13

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Для этого украинское руководство должно сделать соответствующий запрос.

Чехия может отправить в Украину своих военных для обороны территории от российского агрессора.

Об этом в интервью Nezávislý Deník сообщила министр обороны Яна Чернохова.

Она отметила, что сейчас страны Европы сосредоточены на дипломатическом урегулировании кризиса на российско-украинском приграничье, рассматривают также сокрушительные санкции, которые "не выгодны ни для одной из сторон".

"Однако Россия не сделала никаких шагов, чтобы изменить ситуацию... Никто не знает, что получится в финале", - отметила политик.

Чернохова уточнила, что Чехия готова оказать военную помощь Украине, в частности передать 152 мм артиллерийские боеприпасы.

"Украина - наш партнер. Партнер НАТО и партнер Чешской Республики. У нас есть общая история, обе страны были под советским владычеством. Украина является хорошим партнером НАТО. Украина заслуживает самостоятельно решать собственную судьбу. Если Чехию попросят прислать солдат в Украину, мы готовы это рассмотреть. У нас есть воля помочь Украине", - сказала глава оборонного ведомства.

Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк назвал предполагаемую дату нападения РФ на Украину - 20 февраля.

Ранее была информация, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр, чтобы "не затмить событие". Однако в РФ это отрицают.

В то же время, США готовят варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Среди них - переброска войск в соседние с Украиной страны.

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