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В казахстанском Семее люди массово выходят из партии «Нур Отан»

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  • 25.01.2022, 15:34
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В казахстанском Семее люди массово выходят из партии «Нур Отан»

Партбилет на стол положили и местные депутаты.

Из филиала партии «Нур Отан» в казахстанском городе Семей разом вышло 150 человек. Сообщивший об этом в социальных сетях бывший депутат маслихата Айдос Кисаменов утверждает, что причиной послужило «недоверие к руководству». 24 января он и Дулат Кажмуханбет заявили о выходе из партии по той же причине. Ранее оба они выступали против акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, сообщает «Радио Азаттык».

Исполняющая обязанности первого заместителя Семейского городского филиала партии «Нур Отан» Майра Куржикаева подтвердила информацию, однако сообщила, что связывает это не с политической ситуацией в стране, а с тем, что ранее из партии были исключены депутаты Рафаиль Хазипов и Бауыржан Кайрамбаев, выступавшие против главы области.

– Эти 150 человек – это сотрудники их предприятий – «Семей-Транс», «Гордорстрой», «Тазалык». Они вчера провели совещание, приняли такое решение. Мы думаем, что они саботировали тот факт, что Хазипов и Кайрамбаев были исключены из партии. После январских событий, я считаю, что наши партийцы должны были наоборот единомышленно действовать. Они – Кисаменов и Кажмуханбет – показали свою недееспособность. Они, возможно, преследовали другой интерес, мы будем разбираться согласно уставу партии, - заявила Майра Куржикаева.

- В прошлом году Кисаменов, Кажмуханбет, Хазипов, Кайрамбаев организовывали пресс-конференции – у нас есть устав, кодекс, согласно которым они должны были все свои действия согласовать с партией, - добавила она.

Рафаиль Хазипов сказал Азаттыку, что решение об уходе депутаты принимали независимо от него.

- 19 числа было принято решение об исключении меня и Кайрамбаева и только 24 числа они нам вручили это решение. Это решение мне вручили в 17:10, а эти депутаты написали заявление и провели свои собрания еще в три часа дня, как я узнал потом.

- Они хотят сказать, что мы их подбили. Ничего подобного – я прочитал, почему они вышли, они в здравом уме парни, имеющие свое мнение, - говорит Рафаиль Хазипов. - Эти ребята тоже в свое время выступили против [Даниала] Ахметова, у партийных функционеров было желание их исключить. Эти парни всего год как депутаты и они видят, что ничто не происходит без согласования с акимом области или города, что они обыкновенные марионетки. Они несколько раз на сессиях выступали против того, что требовал акимат.

Не отрицает Хазипов и возможное воздействие на решение политической обстановки в стране.

- Партия, которая считает себя партией от народа, руководящей партией, никак не отреагировала, когда в январе они были нужны. Не должен президент возглавлять партию – его Назарбаев уже назначил 18-го числа, это унижение всей партии – съезд должен назначать, а не человек, который уже сам сказал «я пенсионер». Поэтому да, с одной стороны это тоже один из аргументов.

С другими бывшими депутатами, объявившими об уходе из партии, пока поговорить не удалось.

Противостояние депутатов и бизнесменов Восточно-Казахстанской области с Даниалом Ахметовым началось в 2020 году. Даниал Ахметов - ставленник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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