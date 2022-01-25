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The Guardian: Путин может пойти ва-банк

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  • 25.01.2022, 15:37
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The Guardian: Путин может пойти ва-банк
Фото: AFP

Цена за авантюру возросла.

Российский президент Владимир Путин все еще может свернуть свою авантюру на границе с Украиной, но это становится все более маловероятным по мере роста для Москвы экономических и политических последствий за угрозу вторжения, приводит аналитическую статью британской газеты The Guardian «Новое время».

После того, как США и НАТО анонсировали переброску войск в Восточную Европу на фоне военного напряжения вдоль украинских границ, РФ становится все сложнее отказаться от своих агрессивных намерений, полагают журналисты.

«Сейчас отвод войск в одностороннем порядке оставит Кремль в явном проигрыше в этом противостоянии, спровоцировав усиление того самого присутствия НАТО в Восточной Европе, которое Кремль стремился устранить», — указывает издание.

Сомнительная дипломатия Москвы и беспрецедентное наращивание войск вдоль украинской границы, в том числе в соседней Беларуси, уже убедили многих аналитиков в области безопасности в том, что Кремль готовится к войне, отмечается в аналитической заметке.

В Администрации президента РФ традиционно обвиняют Запад в создании напряженности.

«Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет. Я хочу обратить внимание, что все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты [Америки], и за счет той информации, которую они распространяют», — заявил накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

У Владимира Путина еще сохраняется возможность повернуть назад — это приведет к тому, что в будущем Запад будет менее склонен к тому, чтобы прислушиваться к угрозам Кремля, однако сам российский президент вряд ли столкнется с негативной реакцией на отвод войск внутри РФ, поскольку он может представить это народу как шаг, чтобы избежать разрушительного конфликта, считают в Guardian.

Подъем ставок вместе с серьезными экономическими и политическими последствиями может лишь подогреть планы Москвы по вторжению в Украину, считают журналисты.

«Западные правительства уже показали, что они всерьез воспринимают угрозу войны, предупредив о тяжелых санкциях, и даже распорядились об эвакуации семей своих дипломатов из Украины из-за угрозы «масштабных военных действий против Украины», — говорится в статье.

Экономический эффект от своих агрессивных замыслов Россия уже чувствует: неделя для местных финансовых рынков началась с падения акций таких компаний-гигантов, как Сбербанк и Газпром, на более чем 10%. Вместе с тем Центробанк РФ был вынужден временно приостановить покупку иностранной валюты, так как с начала января курс рубля к доллару упал почти на 6%.

В то же время публичные требования Москвы в адрес НАТО отвести войска из Восточной и Центральной Европы на фоне угрозы войны имеют обратный эффект.

«Мы подходим к той точке, когда продолжающееся наращивание российских и белорусских войск в Европе нуждается в соответствующих контрмерах со стороны НАТО. Пришло время увеличить присутствие войск союзников у восточных границ Альянса, что одновременно выступит мерой защиты и сдерживания», — сообщил накануне министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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