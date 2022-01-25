В Литве задержали оборудование для шифрования информации, которое везли в Беларусь

В Литве задержали оборудование для шифрования информации, которое везли в Беларусь4
- 25.01.2022, 16:14
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Санкции в действии.
В Литве задержали "оборудование двойного назначения", адаптированное для шифрования информации, которое везли в Беларусь. Это были два сервера. Из какой страны их доставляли в РБ, не уточняется, сообщает литовская таможня.
Стоимость оборудования — почти 50 тысяч евро. Как сообщает вильнюсская таможня, груз не пропустили в соответствии с правилами ЕС об экономических санкциях против Республики Беларусь.
В прошлом году литовские таможенники задерживали грузы двойного назначения шесть раз.