В Литве задержали оборудование для шифрования информации, которое везли в Беларусь 4 25.01.2022, 16:14

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Санкции в действии.

В Литве задержали "оборудование двойного назначения", адаптированное для шифрования информации, которое везли в Беларусь. Это были два сервера. Из какой страны их доставляли в РБ, не уточняется, сообщает литовская таможня.

Стоимость оборудования — почти 50 тысяч евро. Как сообщает вильнюсская таможня, груз не пропустили в соответствии с правилами ЕС об экономических санкциях против Республики Беларусь.

В прошлом году литовские таможенники задерживали грузы двойного назначения шесть раз.

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