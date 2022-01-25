Блицкрига не будет 6 Аркадий Бабченко

25.01.2022, 16:27

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Зря Владимир Владимирович полез понтами меряться.

Фантастика. Это что-то невероятное. Неделя просто невероятных новостей. США одобрили передачу Эстонией, Латвией и Литвой «Джавелинов» и — главное! — «Стингеров» Украине!

Об этом говорится в заявлении министерств обороны стран Балтии.

Германия, правда, заблокировала передачу своих артиллерийских систем, но, как говорится, и черт бы уже на вас — ситуация со ствольной артиллерией в Украине не так критична, как с ПВО.

Теперь у Украины будут «Стингеры».

Я, честно говоря, не знаю, какие именно «Стингеры» стоят на вооружении балтийских стран, а разбираться нет никакого желания — потому что это совершенно точно не первое поколение восьмидесятых годов, которые использовали моджахеды в Афганистане. Хотя и там «Stinger Basic» против «Ми-8» и «Крокодилов» показали себя преотлично. Но с тех пор они модифицировались два раза — RMP Block I и RMP Block II. И Украине совершенно точно будут переданы RMP, вторая или даже третья модификация.

Что такое «Стингер»? Почему-то везде пишут, что он для борьбы с низколетящими целями. Hичего подобного. Высота поражения — до 3800 метров. Дальность — до четырех с половиной километров. Это означает, что про безопасное использование ударных вертолетов можно забыть гарантированно, а штурмовая авиация будет работать по целям с высоты километров так в пять.

Более того, RMP Block II способен поражать цели в условиях интенсивных помех — с радиолокационными и тепловыми ловушками — а также у ракеты может быть модификация «земля-земля», способная работать как по неподвижным объектам, так и по движущимся, в том числе и на море: на испытаниях 2003 года были уничтожены грузовик, бронетранспортер и лодка.

И, вишенка на торте — «Стингер» способен сбивать даже крылатые ракеты типа «Калибр»!

Года три назад я начал писать о том, что Украина готовится к прошедшей войне. Что так, там, и таким образом, как было — больше не будет. Противник учится. Делает выводы. И никаких алкоголиков на блок-постах больше не будет. Не будет лобового штурма Марьинки силами бригады «Призрак». И линия разграничения с ВОПами уже не будет играть такую роль. В этот раз ее будут пытаться обойти и добивать в окружении с двух сторон.

Потому что вторая серия в этот раз начнется не с антимайданов про русский мир, а с ракетных и авиационных ударов. По ВСЕЙ глубине Украины. По всем возможным объектам. По складам, базам, ГСМ, заводам, транспортным развязкам, узлам управления, заводам, госпиталям и прочим объектам инфраструктуры.

Так что Харьков может не волноваться — он совсем не исключительный. Под раздачу попадут все.

Тогда на меня были вылиты тонны карамели.

Сейчас это стало уже общепринятым.

Теперь это понимают все.

Что в таких условиях означают средства ПВО? А они означают, что разовый массированный удар будет теперь затруднен. Что условий «как в тире» для авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов у России не будет.

И что затем легонького блиц-крига в кроссовочках на танках по дымящимся воронкам в условиях обладания Украиной примерно трех тысяч ПТУР последнего поколения у русских тоже уже не будет.

На сегодняшний день мы имеем:

Около трех тысяч наисовременнейших ПТУР системы «выстрелил-забыл», гарантированно поражающих основной боевой российский танк.

«Стинегры» — скорее всего, также современных модификаций, пока не ясно сколько, но уж пару сотен-то, я думаю, примерно будет.

Учения «Neptune Strike» в средиземном море, которые начнутся уже послезавтра, с участием авианосной группы (!), КАРЛ авианосца USS Harry S. Truman

Флот НАТО в Черном море — Испания вчера в срочном порядке направила свой эсминец к уже имеющемуся всему, что там плавает.

МИД Великобритании сегодня объявил о создании трехстороннего альянса «Британия-Польша-Украина» именно для защиты Украины и именно Лондон выступил инициатором этого союза.

Вчера в сенат внесен законопроект о ленд-лизе для Украины. Это вообще бомба. Это впервые со времен Второй мировой. Еще раз перечитайте — США. Будут поставлять оружие. Украине. По ленд-лизу. Для борьбы с агрессором. И в этот раз агрессор — это не Гитлер. Прочувствуйте параллели.

Министр иностранных дел Голландии заявила что ее страна перебросит 2 F-35 на передовую базу НАТО в Болгарию с оперативной задачей «помочь Украине в случае эскалации на ее границе». F-35 — это пятое поколение. Чехи уже довольно давно поставляют снаряды 152 мм. США поставляет катера. Британия поставляет ПТУРы. Турция поставляет «Байрактары». Беспилотники «Global Howk» облетают границы Украины чуть не каждый божий день, а иногда и по три раза на дню. Ну и там «по мелочи» — хамви, техника, мобильные госпитали, кредиты, вот это все.

Владимир Владимирович. Зря ты полез понтами меряться. Очень зря.

Все. Рубикон пройден. Порог «озабоченности» и «обеспокоенности» на словах и бумажках пробит. От нот протеста Запад перешел к делу. И так перешел, что Кремль сейчас в шоке, я думаю.

Профукал он свой блиц-криг.

Вот буквально за эти две недели.

Пока Байден и Блинкен слушали ахинею про красные линии и подвиги дедов во Второй мировой, и согласно кивали головами, партнеры нарастили поставки оружия Украине такими темпами, и такого оружия, что держи меня семеро.

Теперь, главное, успеть этим оружием насытить армию.

У России сейчас примерно 3300 танков.

У Украины сейчас примерно три тысячи «Джавелинов» и NLAW и восемь тысяч «Стугн» и «Корсаров».

Добро пожаловать в ад.

При том, что, еще раз повторю, Украина для Байдена изначально не была ни на первом, ни на пятом, ни даже на десятом месте. Он пришел с риторикой борьбы с Китаем. И если бы у кремлевских было чуть-чуть, хоть на капельку, побольше понимания ситуации — Белый Дом сейчас вводил бы санкции против Пекина, «Северный Поток» был бы уже сертифицирован и работал, а ПАСЕ в очередной раз выражало бы вялую озабоченность вторжением России, которое в таком случае было бы неизбежным.

Но нет. Решили прочертить красные линии.

Прочертили.

Боже, храни Даннинга-Крюгера!

Но ложка дегтя все же будет. Потому что у Украины все же остается слабое звено. И очень значительное звено.

Это — государственное управление.

Потому что, сколько ни пиши, сколько ни говори, что будет вот так и так, что будут не алкоголики, а «Искандеры», и готовится надо именно к ним, и к ним и надо быть готовыми — все равно паралича управления и шокового состояния не избежать.

Именно это и является тактикой России на данный момент.

Например, одна из ее доктрин оккупации Балтии заключается в тактических ядерных ударах по столицам, чтобы ввести в шоковое состояние НАТО, и стремительной оккупацией в течение ста часов. Если укладываются в сто часов — получилось. Если нет — нет.

Я не знаю, до какой степени произошло расплавление реальности в кремлевском бункере, но вероятность удара гиперзвуковым оружием или даже тактическим ядерным я расцениваю совсем не как нулевую.

А это однозначно приводит к шоковому состоянию и временной потере управления — тем более, если у нас управлением и так является «Квартал-95», прости господи. Когда все кризисное управление заключается в записи видосиков «Донт лук ап, езжайте на шашлыки».

И не надо мне писать, что действовать будут совсем другие люди — Генштаб и командование ООС и армии. Да. Действовать будут другие люди. Но страна останется той же. И состояние паралича будет впадать общество, которое забьет дороги, парализует движение и переброску техники, ввергнет страну в экономический коллапс и скупит всю соляру на корню.

Потеря управления все равно будет. На двое суток, трое суток, неделю, две — не знаю.

Но будет.

И к этому тоже надо быть готовым.

Но. Возвращаемся к бочке меда. Месяц назад российской армии хватило бы и трех суток, чтобы наворотить ооочень плохих дел.

А теперь этого преимущества она лишены.

Теперь, если армия будет насыщена «Джавелинами» и «Стингерами», даже в состоянии тотального хаоса, буде такой случится, останутся очаги сопротивления, которые будут способны не просто деморализованными выходить из окружения, но вести сдерживающие операции по всей линии фронта, хоть в тылу в поле, хоть в городе, хоть где.

Потому что схема «один человек — один выстрел — один танк» или «один человек — один выстрел — один вертолет» — это просто офигенная схема.

Это именно то, что может дать стране время очухаться, провести мобилизацию и выстроить оборону.

Впервые за эти почти три года у меня к ожиданию приближающейся чернухи прибавилось светлое ощущение вспыхнувшей надежды.

И довольно ярко так вспыхнувшей. Я даже и не знаю, что теперь перевешивает.

Мои поздравления!

Аркадий Бабченко, «Эхо Москвы»

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