Из белорусских поликлиник пропала вакцина от ветрянки 2 25.01.2022, 16:31

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В чем причина?

В белорусских поликлиниках пропала вакцина от ветряной оспы. Это обсуждают пользователи в одном из минских телеграм-каналов: одни пишут, что хотели хотели бы поставить прививку детям, другие — что планируют привиться и сами. Когда появится возможность это сделать, люди не знают: неизвестно, когда в учреждения завезут нужный препарат. Попытались разобраться, что происходит, и зачем вообще вакцинироваться от ветрянки.

Канал 6 января телеграм-канал «Вакцины_Минск» проводил опрос пользователей и спрашивал о количестве доз, в которых они нуждаются. В комментариях многие отмечали, что хотели бы сделать прививку и детям, и себе или другим взрослым в семье.

На днях в сообществе опубликовали ответ Минздрава на рассмотрение обращение по поводу вакцинации против ветрянки. Документ подписан главным санитарным врачом Беларуси Александром Тарасенко. В нем говорится, что сегодня в учреждениях здравоохранения препарат «Варилрикс», которым прививают от ветряной оспы, «для оказания платных услуг отсутствует». Там ссылаются на письмо представительства британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline, где отсутствие поставок объясняют «снижением производственных мощностей завода-производителя» и «недостаточным объемом заявленного количества».

Журналист zerkalo.io позвонила по одному из номеров телефонов, указанных в ответе, как физлицо. Девушка, поднявшая трубку, представилась сотрудницей Республиканской санитарной службы и подтвердила, что вакцины в наличии в Беларуси нет — говорит, это «пробелы прошлого года».

— Завод-производитель не смог поставить требуемое количество для нашей страны. Он не выполнил план прошлого года, поэтому все перенеслось. Сейчас проводится опрос в каждой области, чтобы [оценить спрос] и на основе этого количества сделать заказ у поставщика. Обещают поставки в первой половине 2022 года, а когда конкретно — мы не знаем. Я думаю, если бы через месяц-два [вакцину могли завезти], это уже было бы известно нам. А пока нет никакой информации, думаю, возможно, это март и последующие месяцы.

В РУП «Белфармация», которая занимается закупками, нам тоже рассказали, что проблемы с вакциной связаны с поставками от производителя.

— Мы бы очень хотели ее купить и со своей стороны делаем все, чтобы нам ее продали, но завод не хочет продавать. Мы не можем с этим ничего сделать. У них есть какие-то ограничения по мощности производства, и по официальному письму от GlaxoSmithKline они нам ее раньше второго полугодия не отгрузят, — отметили на предприятии. — Но я не сильно верю этому письму, потому что весь прошлый год они нас «кормили завтраками» и из месяца в месяц переносили сроки поставок, в итоге ничего не отгрузили. Поэтому я не знаю, реально ли нам смогут во втором полугодии завезти [препарат].

— В санитарной службе говорят о первой половине года.

— У меня в официальном письме про второе полугодие 2022 года. Вряд ли они туда отдельно писали, — отметила собеседница. — Понимаете, у них есть какие-то рынки, более выгодные, [чем Беларусь]. Не забывайте, что это просто бизнес, и нам они нарабатывают по каким-то остаточным принципам. В феврале прошлого года отгрузили нам вакцину и на этом все.

В представительстве GlaxoSmithKline в Беларуси ответили, что препарат «Варилрикс» был доступен до лета-осени 2021-го «в достаточном количестве», а сейчас с поставками в нашу страну действительно есть трудности.

— Понимаете, Беларусь — маленькая страна. Конечно, первым делом удовлетворяют [заявки] стран, где потребность выше. Поэтому нам дается вакцина уже как получается, и то мы выдергиваем [ее] благодаря представительству. Но не все от нас зависит. Для Беларуси уже начали производить препарат, но процесс занимает пять месяцев, и мы ожидаем его в мае. В это время 100% вакцина будет. Пока придется подождать, — рассказала специалист.

Она также заверила, что вакцину должны завезти в страну «в достаточном количестве», однако не знает, как будет складываться ситуация с поставками дальше.

— Просим, чтобы побольше выдавали. Но понимаете, наша компания прошлый год занималась больше разработками вакцины от коронавируса. Поэтому ветрянка уже на второй план отходит. Поэтому может такое быть, — ответила представитель на вопрос о том, могут ли быть перебои с поставками в следующем году.

Опасна ли вообще ветрянка и нужно ли от нее прививаться?

Согласно характеристикам ВОЗ, ветрянка — острое вирусное заболевание. У детей оно может переноситься относительно легко, а у взрослых — в более серьезных формах. Также может приводить к летальному исходу у новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом. У последней категории, а также у пожилых, вирус после может вызывать и опоясывающий лишай.

Один из белорусских врачей-инфекционистов на условиях анонимности рассказала Zerkalo.io, как ветрянка может протекать в тяжелой форме у детей и взрослых. У человека любого возраста может проявиться пневмония, однако это обычно не происходит у маленьких детей, иммунитет которых справляется с инфекцией. Медик привела и другие примеры возможных осложнений:

— Может развиваться вторичная бактериальная инфекция (обычно стрептококковая или стафилококковая), что может привести к развитию флегмоны (вид острого гнойно-воспалительного заболевания, которое развивается в подкожной жировой клетчатке и может затрагивать сухожилия и мышцы, — прим. Zerkalo.io), в редких случаях — некротического фасциита (воспаление подкожных мягких тканей, — прим. Zerkalo.io) или стрептококкового токсического шока. Могут встречаться миокардит, гепатит и геморрагические осложнения. Одно из самых распространенных неврологических осложнений — острая постинфекционная мозжечковая атаксия (нарушения координации движений), однако она наблюдается в 1 из 4000 случаев у детей. Еще синдром Рея — редкое, но серьезное осложнение в детском возрасте, может начаться спустя 3−8 дней после появления сыпи, главным образом — после приема аспирина. У взрослых в 1−2 случаях из 1000 встречается энцефалит, который может быть опасным для жизни.

Любое заболевание легче предупредить, чем лечить, и ветряная оспа не исключение, утверждает инфекционист. По ее словам, вакцинация от ветрянки гарантирует эффективную защиту от инфицирования этим вирусом и обеспечивает длительный иммунитет — по данным ВОЗ, наблюдения за исследуемыми группами в течение 20 лет в Японии и в течение 10 лет в США показали, что более 90% привитых в детстве людей все еще имели защиту от ветряной оспы. Прививаться рекомендуют с 13 лет, если у человека иммунитета еще нет. Если в карточке соответствующих отметок нет, то можно сдать анализ в лаборатории на уровень антител.

— В моей практике вакцинацией против ветряной оспы в основном интересуются взрослые, которые не болели, а их ребёнок заболел. Получается интерес постфактум.

В Беларуси в графике плановой вакцинации нет прививок от ветрянки — в Минздраве поясняют, что «в нашей стране ветряная оспа не имеет массового распространения, заболевание характеризуется легким течением, практически не регистрируются осложнения после перенесенной инфекции», поэтому привиться можно платно по желанию.

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