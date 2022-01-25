The Economist: Путин заплатит разрушением бизнеса «Газпрома» 1 25.01.2022, 16:40

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Фото: ТАСС

Если Россия перекроет газ Европе, больше пострадает она сама.

Россия уже не раз использовала экспорт газа в качестве инструмента давления, как на Украину, так и на другие страны. В частности, в декабре «Газпром» спровоцировал резкий рост цен на газ, перестав бронировать прокачку по газопроводу Ямал-Европа.

Однако, по данным The Economist, если Россия решится полностью перекрыть поставки газа в Европу, наибольшие убытки понесет она сама, отмечает «Новое время».

Издание приходит к выводу, что, если Владимир Путин снова вторгнется в Украину, а Запад ударит по России санкциями, Россия, в отличие от СССР, может себе позволить перекрыть все трубопроводы, по которым российский газ идет на Запад. Если это произойдет, в краткосрочной перспективе Европа столкнется с финансовыми и логистическими трудностями, но в долгосрочной перспективе Россия пострадает сильнее.

Почему СССР не мог прекратить поставки газа в Европу, а Россия может

Профессор политологии Джорджтауновского университета Тейн Густафсон, написавший книгу Klimat, отмечает, что даже в разгар холодной войны Советский Союз не прекращал экспорт газа. А в 2009 году Россия перекрыла только экспорт газа только через Украину, и это длилось недолго. Однако, в отличие от лидеров СССР, российский президент может сейчас позволить себе кратковременный энергетический шок.

Джейме Конча, заместитель редактора издания Energy Intelligence считает, что, если не принимать в расчет штрафы, прекращение подачи газа в Европу обойдется «Газпрому» в сумму от $203 до $228 миллионов в день в виде упущенной выгоды. Если бы такое эмбарго продлилось три месяца (а влияние Путина ослабевает весной, когда спрос на газ падает всего до 60% от январского), упущенные доходы от продаж составили бы около $20 миллиардов.

Убытки такого размера разрушили бы экономику СССР, но в резервах центрального банка России сейчас около $600 миллиардов, и она легко выдержит такой удар.

Кроме того, угроза российского вторжения в Украину вызвала рост цен на газ и нефть (большая часть доходов РФ от энергоносителей приходится на нефть, а не на газ). Согласно прогнозу банка JPMorgan Chase, если войны не будет, из-за повышения цен «Газпром» получит более $90 миллиардов валовой операционной прибыли в этом году по сравнению с $20 миллиардами в 2019 году.

Какие страны Европы сильнее всего пострадают, если Россия резко прекратит экспорт газа

В статье Economist утверждается, что, если Россия перекроет транзит газа только через Украину, как в 2009 году, Европа с этим справится. По мнению банка Citigroup, «Газпром» уже сократил прокачку газа через Украину в два раза по сравнению с прошлым годом и до четвертой части по сравнению с уровнем 2019 года.

В случае полного прекращения экспорта газа из России, это сильнее всего ощутят в Словакии, Австрии и некоторых частях Италии, считает Дэвид Виктор из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Среди крупных стран наиболее уязвимой в случае такого развития событий является Германия. Она «сильнее, чем это необходимо» зависит от природного газа из-за стремления вывести из эксплуатации свои угольные электростанции, чтобы не загрязнять окружающую среду и «опрометчивого решения, принятого после катастрофы на Фукусиме в Японии, преждевременно закрыть свои атомные электростанции».

На долю природного газа приходится около четверти потребляемой в Германии энергии и больше половины этого газа поставляет Россия.

Что помогло Европе стать устойчивей к шантажу России

Европейские и американские дипломаты пытаются обеспечить увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в Европу крупными энергетическими компаниями из Америки и Катара. Однако, по мнению Майкла Стоппарда из исследовательской фирмы IHS Markit, свободных производственных мощностей за пределами России мало.

Тем не менее, энергетическая система Европы стала более устойчивой, чем во время кризиса 2009 года, считает Андреас Гольдтау из Эрфуртского университета в Потсдаме.

Меры в поддержку конкуренции (например, запрет на «пункты назначения», запрещающие перепродажу газа) ослабили контроль «Газпром». Густая сеть газотранспортных сетей теперь связывает ранее изолированные страны.

Еще одна хорошая новость — крупные инвестиции в объекты регазификации по всей Европе означают, что в регионе много свободных мощностей. По оценкам Citigroup, при исторических коэффициентах использования этих объектов, работающих на 50% или менее мощности, регион теоретически может обеспечить достаточную мощность, чтобы заменить почти две трети импорта российского трубопроводного газа. Таким образом, ограничивающим фактором являются не мощности по регазификации, а имеющиеся запасы СПГ. Поскольку для расширения новых производственных и экспортных мощностей требуется много времени, Европе лучше всего надеяться на получение существующих грузов СПГ, изначально предназначенных для других стран.

По словам одного инвестора, во время недавнего энергетического кризиса, когда цены в Европе подскочили втрое в период с октября по декабрь прошлого года, «целая армада СПГ» отправилась в Европу — грузы, предназначенные для Азии, были перенаправлены. Это компенсировало снижение импорта российского газа. Такая ситуация может повториться — китайские государственные энергетические компании, стремящиеся получить быструю прибыль от высоких цен на газ в Европе, планируют продать десятки партий СПГ.

По словам Массимо Ди Одоардо из консалтинговой компании Wood Mackenzie, поскольку путь из Америки в Европу короче, чем путь в Азию, танкеры с СПГ могут совершать больше рейсов, что даст примерно 10% дополнительных экспортных мощностей для Европы. В целом, по его мнению, дополнительный СПГ может восполнить 15% дефицита, который возникнет в результате полного прекращения экспорта газа Россией.

Устойчивости Европы будет способствовать также газ, накопленный в хранилищах. Из-за суровой прошлогодней зимы и нежелания «Газпрома» заполнять подконтрольные ему хранилища в Европе, объемы хранения газа оказались ниже пятилетней нормы.

Но, согласно расчетам исследовательской компания в области энергетики Rystad, если погода этой зимой будет нормальной, к весне в хранилищах останется достаточно газа, чтобы компенсировать двухмесячную потерю российского экспорта. По мнению некоторых аналитиков, избыток может покрыть даже четыре месяца прекращения поставок. Однако резкое похолодание может привести к быстрому сокращению этих запасов.

Economist отмечает, что у Европы также есть «секретное оружие». Ди Одоардо указывает на ее огромные, но мало обсуждаемые запасы «буферного газа». По техническим причинам и соображениям безопасности регулирующие органы настаивают на том, чтобы в хранилищах, таких как соляные пещеры и водоносные горизонты, хранилось огромное количество газа, который обычно недоступен для реализации на рынке. Аналитики Wood Mackenzie считают, что до десятой его части можно использовать без проблем. Если бы регулирующие органы дали разрешение, как это могло бы быть в условиях вызванного войной кризиса, такой объем газа соответствовал бы более чем месячному объему российского импорта.

Европа заплатит за кризис деньгами, а Путин — разрушением бизнеса «Газпрома»

По словам Майкла Стоппарда, экспорт российского газа в Европу в настоящее время составляет около 230 млн кубометров в сутки. Запас регазификационных мощностей может составить около 50 млн кубометров в сутки. Усиление роли угольной и ядерной энергетики, например, за счет перезапуска недавно законсервированных электростанций или увеличения коэффициента нагрузки на малоиспользуемых, может добавить еще 40 млн кубометров в сутки. Остается недобор в размере 140 млн кубометров в сутки. Согласно подсчетам Стоппарда, если погода останется нормальной, то объемы газа в хранилищах (не считая буферного газа) покроют оставшиеся 140 млн кубометров в сутки в течение четырех с половиной месяцев.

«Это ценовой кризис, а не кризис физического предложения», — заключает он.

То есть, Европа пострадает, если Россия перекроет газ, но эта цена будет уплачена из кошелька, а не физическими страданиями. Затраты будут увеличиваться, предсказывает Джонатан Элкинд из Колумбийского университета, потому что «ситуация в Европе начинается не со спокойствия, а с рынка, находящегося на грани».

Энергетические рынки континента только что пережили ценовой шок в начале зимы, и перспективы цен на все энергоносители неутешительны. JPMorgan Chase прогнозирует, что даже если Россия в этом году не отключит газ, Европа потратит на энергию около $1 трлн по сравнению с $500 млрд в 2019 году. Если Европе придется использовать газ из хранилищ, чтобы компенсировать прекращение его импорта из России, она будет вынуждена потратить еще больше летом на восстановление резервов, чтобы избежать кризиса в следующую зиму.

Это неприятная перспектива. Но в долгосрочной перспективе Россия заплатит большую цену. Один источник в отрасли отмечает, что «Газпром», вероятно, столкнется с «массовыми» коммерческими последствиями, начиная со штрафов, подлежащих уплате клиентам, и заканчивая прекращением поступления долларов в Россию в качестве оплаты контрактов.

«Газпрому» станет трудно заключать какие-либо долгосрочные контракты в Европе после демонстрации такой агрессивной ненадежности. И газопровод «Северный поток-2», столь лелеемый Путиным, наверняка пойдет прахом.

Прекращение поставок газа может даже убедить Китай, который сейчас осторожно импортирует больше российского газа, в том, что его давние опасения по поводу надежности российского газа вполне обоснованы.

По словам Виктора, такое наглое использование энергетического оружия, вероятно, заставит Европу прилагать гораздо больше усилий, чтобы сократить свою зависимость от российского экспорта газа «не столько потому, что он ненадежен, сколько потому, что доходы… это то, что спонсирует плохое поведение России».

Густафсон выразился лаконично: «Если бы Путин хотел разрушить бизнес «Газпрома» в Европе, он не смог бы сделать это лучше».

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