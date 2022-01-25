Латвия резко критикует позицию Германии в отношении Украины 5 25.01.2022, 17:28

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Латвийский министр назвал действия Берлина ошибкой.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс резко раскритиковал позицию Германии по поводу ситуации вокруг Украины.

В интервью Bild латвийский министр заявил, что политика Германии в отношении России «ни в коей мере не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров».

«Короче говоря, политика Германии в отношении России не вписывается в наше время», — отметил Пабрикс.

Он назвал большой ошибкой решение Берлина «передать Украине полевой госпиталь, но не вооружения».

«Я должен сказать, что блокада эстонских гаубиц для Украины воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы. Мы считаем, что каждая страна имеет право на самооборону. Если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот», — подчеркнул министр обороны Латвии.

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