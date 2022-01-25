Валерий Карбалевич: Власть находится в состоянии стресса 1 25.01.2022, 17:36

4,616

Валерий Карбалевич

В 2020 году режим получил травму.

Объявление внеочередных сессий связано с предстоящим посланием Александра Лукашенко, а рассказывать про цель собрания власти не спешат не потому, что это секрет, пишет zerkalo.io. Причины тому другие, считает политолог Валерий Карбалевич.

— Никакого политического смысла прятать это послание нет. Я вижу три фактора, почему пока нет официального объявления. Первое — [власти] все еще находятся в состоянии стресса. Обратите внимание, в 2021 году «послания Лукашенко парламенту и народу» не было вообще, как не было парада, который традиционно происходит на День независимости.

То есть традиционные официозные мероприятия в прошлом году не проводились. Это говорит о том, что власть находится в состоянии стресса, что травма, которая была получена от протестов 2020 года, не зажила, — говорит Валерий Карбалевич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».