Порошенко обвинил Зеленского в финансировании России через Беларусь

Порошенко обвинил Зеленского в финансировании России через Беларусь5
- 25.01.2022, 17:43
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Экс-президент Украины раскритиковал действующего главу государства за закупки элекроэнергии.
Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на брифинге обвинил действующего президента Владимира Зеленского в финансировании России через закупки угля и электроэнергии в Беларуси, сообщает сайт vesti.ua.
Политик заявил, что закупая электроэнергию в Беларуси, президент де-факто финансировал Россию. Кроме того, нардеп подчеркнул, что на российских телеканалах показывали сериалы "Папик" и "Сваты", которые сняла украинская студия "Квартал 95".
"Он с 2019 года купил на 3,5 млрд долларов у Беларуси электроэнергии, финансируя де-факто РФ, показывает сериалы уже этого, 22-го года, от "Папика" до "Сватов" низкопробных. Вместо этого нужно сконцентрироваться и мобилизоваться", – заявил Петр Порошенко.