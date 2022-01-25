The Guardian: Китай столкнулся с «демографической бомбой 25.01.2022, 17:55

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Фото: Reuters

Население страны сейчас составляет 1,4 миллиарда.

«Из всего в мире люди самые ценные», – сказал бывший китайский лидер Мао Цзэдун вскоре после прихода к власти, считая, что Китаю нужно больше солдат и рабочих. С наступлением мира численность населения выросла с 540 миллионов до 969 миллионов за следующие три десятилетия. Китайские власти тогда внезапно перешли к стратегии сокращения населения, ограничению рождаемости и жестоко внедряли политику «одного ребенка», цитирует изданиеThe Guardian «Зеркало недели. Украина».

Однако сейчас население в Китае сокращается самостоятельно. Население страны сейчас составляет 1,4 миллиарда – шестая часть от глобального количества.

Уровень рождаемости в прошлом году в Китае был самым низким с 1949 года, а темпы роста населения самыми низкими за последние шесть десятилетий.

Пандемия во многих регионах мира привела к резкому падению рождаемости. Но в Китае это смещение стало частью ярко выраженной долгосрочной тенденции. Некоторые эксперты считают, что прошлый год ознаменовался демографическим пиком для страны.

Многие страны Азии столкнулись с демографическим кризисом.

Южная Корея имеет самый низкий в мире коэффициент рождаемости – 0,9, что намного ниже, чем в Китае – 1,3. Но китайские лидеры продолжали вводить жесткие ограничения еще долго после того, как демографы призвали ослабить их.

Смягчение демографической политики – разрешить парам иметь двоих детей, а в прошлом году – троих, пришли слишком поздно. Сейчас Пекин пытается убедить людей рожать больше детей, хотя не в Синьцзяне, где есть сообщения о том, что уйгурских женщин заставляют делать аборты, а рождаемость сократилась почти вдвое.

По прогнозам, к 2050 году примерно треть китайского населения будет в возрасте старше 60 лет.

В отчете Китайской академии социальных наук за 2019 год говорится, что у государственного пенсионного фонда, вероятно, деньги закончатся к 2035 году. Некоторые аналитики предполагают, что такая демографическая бомба замедленного действия может не позволить Китаю опередить США как самую большую экономику мира.

Проблемы усугубляются из-за искаженного соотношения полов при рождении в Китае, которое ухудшилось из-за «политики одного ребенка»: сейчас в стране на 30 миллионов мужчин больше, чем женщин.

Кроме того, молодые женщины в Китае сейчас чаще отказываются от брака: опрос городских жителей в возрасте от 18 до 26 лет, проведенный Коммунистическим союзом молодежи, показал, что 43,9% женщин не намерены выходить замуж или не уверены, будут ли это делать. Дискриминация, с которой сталкиваются матери на работе, также является значительным препятствием.

Правительство страны запретило дорогое частное репетиторство и пообещало увеличить доступность ухода за детьми, такая политика может быть привлекательной, учитывая рост обеспокоенности из-за социального неравенства.

Но в недавнем отчете предполагается, что Пекину придется потратить значительную часть ВВП на стимулы, если он хочет, чтобы уровень рождаемости достиг показателя 1,6.

Беспокойство заключается в том, что государство может отказаться от мягких убеждений и перейти к более жестким действиям. В системе, которой преимущественно управляют мужчины, снижение уровня рождаемости привели к продвижению консервативных «семейных ценностей».

Государственная феминистическая организация годами призывала молодых женщин сосредоточиться на браке и материнстве. Совсем недавно правительство ввело 30-дневный период перерыва для разводов. Последние рекомендации включают, что местные органы власти должны пытаться уменьшить количество абортов по «немедицинским причинам».

Существуют не только более гуманные, но и более эффективные способы борьбы с падением рождаемости. У Китая нет аппетита к иммиграции. Но он может удвоить стремление к реформе регистрации домохозяйств, лучшему образованию в сельских регионах и повышению пенсионного возраста с лучшими условиями для работников.

Пекин, похоже, рассматривает свое население как объект, которым следует управлять. Но злоупотребления эпохи политики «одного ребенка» не должны заменяться новым давлением на людей, резюмирует издание.

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