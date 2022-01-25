Из писем и рисунков политзаключенного Алеся Пушкина сделали анимационный фильм
- 25.01.2022, 18:01
Режиссер фильма — участник забастовки.
Из писем и рисунков белорусского политзаключенного Алеся Пушкина, которые он присылает на свободу, сделали анимационный фильм. Художник находится за решеткой с марта 2021 года, его уголовное дело уже направили в суд.
Режиссером фильма является Антон Гришкевич. Его уволили с работы в Витебском государственном колледже культуры и искусств за присоединение к забастовке, напоминает Белорусский совет культуры.
Алеся Пушкина обвиняют в "реабилитации нацизма" и "надругательстве над государственными символами", ему грозит до 12 лет заключения.
Художника обвиняют в выставлении на выставке в Гродно портрета участника послевоенного белорусского антисоветского движения Евгена Жихаря. "Издевательство над государственными символами Республики Беларусь" усмотрели в перфомансе, который прошел в Киеве в марте 2021-го. Пушкин тогда вернулся в Беларусь из Украины, зная об угрозе уголовного дела.
За решеткой Пушкин не только рисует, но и пишет стихи.