США: Санкции против России будут вводиться единовременно 25.01.2022, 18:07

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Таких ограничительных мер в 2014 году не было.

США готовят против России единовременное, а не поэтапное введение санкций, с последствиями, которые не предусматривались в 2014 году, в случае эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.

"Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014. Это означает, что больше не будет поэтапности (введения). В этот раз мы начнем с самой вершины и там останемся", - цитирует слова представителя администрации РИА "Новости".

"Хотя наши действия и действия Евросоюза могут не быть идентичными, мы едины в намерении создать масштабные последствия для России, нанести немедленный мощный удар... сделать ее экономику более хрупкой и стреножить стремление (президента РФ Владимира) Путина оказывать влияние на мировой арене", - сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.

Он рассказал о финансовых рестрикциях и торговых ограничениях, которые готовят союзники против России, но добавил, что этим возможные меры не ограничены - "практически все варианты остаются на столе".

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