закрыть
25 января 2022, вторник, 18:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США: Санкции против России будут вводиться единовременно

  • 25.01.2022, 18:07
  • 1,164
США: Санкции против России будут вводиться единовременно

Таких ограничительных мер в 2014 году не было.

США готовят против России единовременное, а не поэтапное введение санкций, с последствиями, которые не предусматривались в 2014 году, в случае эскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе телефонного брифинга.

"Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014. Это означает, что больше не будет поэтапности (введения). В этот раз мы начнем с самой вершины и там останемся", - цитирует слова представителя администрации РИА "Новости".

"Хотя наши действия и действия Евросоюза могут не быть идентичными, мы едины в намерении создать масштабные последствия для России, нанести немедленный мощный удар... сделать ее экономику более хрупкой и стреножить стремление (президента РФ Владимира) Путина оказывать влияние на мировой арене", - сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.

Он рассказал о финансовых рестрикциях и торговых ограничениях, которые готовят союзники против России, но добавил, что этим возможные меры не ограничены - "практически все варианты остаются на столе".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч