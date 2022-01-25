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Казахстан отключил майнеров биткоина после крупнейшего блэкаута

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  • 25.01.2022, 18:40
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Казахстан отключил майнеров биткоина после крупнейшего блэкаута

Казахстан в последнее время являлся одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют.

Энергетическая компания Казахстана отключила с 24 по 31 января от электрической сети фирмы, занимающиеся майнингом криптовалют. Об этом сообщает во вторник издание «Информбюро» со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо, которое компания по управлению электросетями «Кегок» разослала 21 января 196 организациям по всей республике, пишет ТАСС.

«В настоящее время сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС (единой энергетической сети - прим.) Казахстана, - говорится в письме. - В этой связи при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года включительно полностью отменяются плановые поставки электрической энергии [юридическим] лицам, осуществляющим цифровой майнинг».

Во вторник на юге Казахстана, почти по всему Кыргызстана и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Это вызвало приостановку работы аэропортов и коммуникаций в крупных городах. В Бишкеке было отключено отопление, перестали работать банкоматы, в некоторых районах не было воды. В Ташкенте временно остановилось метро, на канатной дороге горнолыжного курорта Амирсой в Узбекистане застряли туристы. Отключение произошло на казахстанской стороне - по линии компании по управлению энергосетями «Кегок». Там пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса.

Казахстан в последнее время являлся одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. Так, в августе прошлого года страна занимала второе место в мире по этому показателю (18% мирового объема майнинга) после США (35,4%). Россия находилась на третьем месте (11%).

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