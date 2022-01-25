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В РФ задержали почти 50 тысяч пачек контрабандных белорусских сигарет

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  • 25.01.2022, 18:44
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В РФ задержали почти 50 тысяч пачек контрабандных белорусских сигарет

Стоимость изъятых сигарет превышает 2,5 млн российских рублей.

49 тысяч пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации задержали в Опочецком районе на Псковщине. Машину, которая их перевозила, остановили российские таможенники.

При осмотре грузового отсека автомобиля « ГАЗ « было обнаружено 99 коробок с сигаретами, произведенными в Беларуси. Водитель не имел никаких документов не только на товар, но и на машину.

Предварительная стоимость изъятых сигарет превышает 2,5 млн российских рублей.

На водителя пока составлено 2 протокола об административных правонарушениях: за управление транспортным средством с поддельными государственными регистрационными знаками и за управление транспортным средством, не незарегистрированным в установленном порядке.

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