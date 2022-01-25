Лукашисты пришли за «своими» 6 25.01.2022, 18:53

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Иллюстративное фото

В пиар-студии, которую возглавляет экс-пропагандист «Советской Белоруссии», прошел обыск.

В пиар-студии Sette силовики провели обыск. Как сообщило «Радыё Свабода», после обыска задержали трех сотрудниц компании.

Как удалось выяснить Zerkalo.io, сотрудниц компании уже отпустили. С чем связан обыск — информации нет.

Sette известно сотрудничеством с брендами A1, «Аливария», «Славкалий», А-100 и другими. Возглавляет компанию бывший пропагандист «Советской Белоруссии» Игорь Кольченко.

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